潮州路邊、路外停車場開始收費 火車後站黃線出現「勇者」

福星路路外停車場對側的路邊湧現比以往還多的停車潮。（記者陳彥廷攝）

2025/02/20 23:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府積極打造以人為本的交通環境，其中在潮州鎮劃設標線型人行道及既有停車格開始收費，也被鄉民觀察到火車站後站的榮吉街停車格，停放車格者是大幅減少，倒是對側的黃線出現不少「勇者」停車。潮州警方強調，目前就以火車站後站的榮吉街黃線區域為熱點，已要求派出所加強取締違停。

潮州鎮去年底劃設綠底的標線型人行道後，只要壓上綠色區域就是屬於違停，但至今仍常見違停，且還引來部分商家反彈，認為進出貨物不易，或是顧客原本暫停3、5分鐘就能採買，現在還得花錢花時間停車再買東西，有時所購買東西價值比停車費還低，對目前的行動、停車動線感到無所適從。

請繼續往下閱讀...

巧合的是，屏東縣政府本週所啟動潮州鎮內239格停車格收費，許多原使用者不再願付停車費，開始湧上街頭另覓停車處，像是文化路、福星路及清水南路等未畫停車格處的路邊，都被發現停車數量開始增加，甚至連火車站後站榮吉街的黃線側，也全被停滿車輛，且明顯逾臨停的「三分鐘」限制，被笑稱是「勇者」。

不過，兩者時間接近，也出現正反兩極聲浪，有的鄉親認為兩措施實施時間接近，開上街頭車輛大增，反而衍生更多違停，無法達到當初劃設及收費目的；但不少民眾是叫好「使用者付費」，指現在真的要搭火車的人不用再繞來繞去找席位花錢停車就好，這才是交通樞紐週邊該有的樣態。

潮州警方強調，目前就以火車站後站的榮吉街黃線區域為熱點，已要求派出所加強取締違停，至於其它沒有劃設車格的路邊，也會加強宣導，若是有明顯佔據車道情事同樣會取締；潮州鎮公所主秘王建元則強調，良好的交通人行環境是城鎮進步象徵，城鎮要進步，政府本就要介入更多適法性管理。

福星路路外停車場對側的路邊湧現比以往還多的停車潮。（記者陳彥廷攝）

潮州榮吉街的停車格收費後，停車格接近「淨空」，對側黃線反而出現不少「勇者」。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法