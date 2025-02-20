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    台灣燈會進入尾聲！周末估湧大量人潮 機捷平均班距5分鐘

    桃市府為加強疏運，機捷21 、22、23日的燈會區間，平均班距5分鐘。（記者李容萍攝）

    桃市府為加強疏運，機捷21 、22、23日的燈會區間，平均班距5分鐘。（記者李容萍攝）

    2025/02/20 23:13

    〔記者李容萍／桃園報導〕2025台灣燈會在桃園進入展期尾聲，這個週末（22日）預期將有大量人潮，桃園市政府交通局提醒賞燈民眾多利用大眾運輸前往，除機場捷運、活動接駁車及公車外，可多搭乘台鐵及高鐵。民眾搭乘火車，於內壢站或楊梅站下車，即可轉搭活動接駁車至燈會。

    交通局長張新福表示，市府為加強疏運，機捷21 、22、23日的燈會區間，平均班距5分鐘，並為出境旅客設置優先通道，將有專人引導進站；交通局22、23日中午12點起會派駐備援接駁車往返機捷A16到A18、A19到A20，也會視第二航廈（A13）人潮，接駁至桃園高鐵站（A18）。

    桃園市警局交通警察大隊大隊長李維振表示，「2025台灣燈會」展區涵蓋機捷A18高鐵桃園站及A19桃園體育園區，燈會將於23日落幕，預估週末一樣有龐大賞燈人潮，但燈區周邊停車空間有限，市府規劃兩大免費停車場在A16橫山站計有3600席與A20興南站計有2500席，自行開車南下民眾由國道2號大園交流道前往A16停車場，北上民眾則可經國1平鎮系統交流道接台66線，至A20停車場轉乘機捷抵達燈區。

    另外，可以使用市府規劃5條免費接駁車往返桃園、中壢和楊梅等行政區，呼籲民眾多搭乘大眾交通運輸工具前往，降低燈區周邊交通負荷，接駁車及交通資訊請詳見台灣燈會官網。

    2025台灣燈會在桃園進入展期尾聲，這個週末（22日）預期將有大量人潮。（記者李容萍攝）

    2025台灣燈會在桃園進入展期尾聲，這個週末（22日）預期將有大量人潮。（記者李容萍攝）

    2025台灣燈會在桃園進入展期尾聲，這個週末（22日）預期將有大量人潮。（記者李容萍攝）

    2025台灣燈會在桃園進入展期尾聲，這個週末（22日）預期將有大量人潮。（記者李容萍攝）

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