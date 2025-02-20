台中海洋生態館5月底開幕變數大 恐錯失暑假商機

台中海生館內部正在加緊趕工，盼能儘早開幕。（記者張軒哲攝）

2025/02/20 23:02

〔記者張軒哲／台中報導〕台中海洋生態館開幕之日一再延宕，飽受外界質疑，預計今年5月底開幕營運。據了解，台中海生館很難如期於5月25日前開幕，各界期待暑假親子觀光商機可能也錯失。台中市府觀旅局低調表示，目前OT廠商全力趕工中，以今年第2季6月底前營運為目標。

為解決台中港海生館有館無路窘境，開闢長約720公尺館前聯外道路，14日舉行完工通車典禮。立委蔡其昌在開車典禮致詞說，可惜的是海生館興建至今，建築物已經完工好幾年，4年前開始爭取道路開通時就聽聞準備要開館，至今市府卻仍無法開館，預計是今年年底前開館。本來想像中的通車典禮應該結合海生館開幕，現場車水馬龍，但如今道路已經完工，海生館的部分也希望市府再加把勁，儘快完工開館。蔡其昌致詞時對開館之日講得保守，外界也預估難在5月24日前開幕。

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緊鄰梧棲漁港的海生館斥資8.2億元打造，主建築工程於2019年3月完工。當初是前市長胡志強任內規劃，館名由企鵝轉為白海豚館，接著由前市長林佳龍規劃水母等海洋生物，由於基本營運設施興建工程流標6次，至現任市長盧秀燕第二任期，還無法正式營運，當地居民感嘆海生館命運多舛。

海生館完工後將交予OT廠商海珹公司，接續辦理3.8億元的營運展示裝修工程，裝修約需1年工期，依契約可營運至2043年12月31日止。

台中市府觀旅局表示，海生館於去年5月24日依契約規定點交OT廠商進行裝修工程，目前OT廠商全力趕辦中，依照合約預計於今年5月25日前開幕，但因廠商雇工困難，延後開幕機率很高，以今年第二季6月營運為目標。

市議員楊典忠說，去年在議會質詢時，觀旅局長說預定今年第一季試營運，但是以台中市政府目前工程與現場驗收情況，恐怕已經很難，甚至連暑假商機都錯失，市府應依約嚴格要求廠商於交接滿一年內5月25日開幕營運，也讓台灣好行新闢路線679觀光巴士早日行駛，千萬別再讓開幕承諾跳票，否則市長及觀旅局長要向議會提出檢討報告。

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