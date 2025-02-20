台南小網紅用英語帶你搭「勝利號」！她台語詩寫出「阮兜的魔術師」

建興國中吳奕潔同學以「阮兜的魔術師」新詩創作獲獎。（記者洪瑞琴攝）

2025/02/20 23:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市舉辦「小小網紅遊台南」競賽，學童「溜台語」、「撂英語」都很行，製作短影音帶領大家認識台南，賞遊六甲老冰店、搭五分車「勝利號」，還有逗趣傳遞麻豆柚香。

台灣台語國中組，由六甲國中學生李宇紳、陳瑀謙、林仟芷以「我哉，多講的」作品奪金，介紹在地剉冰老店，要加上麵茶粉最是古早味；麻豆培文國小梁瑋芸、管明滕、方阡羽透過影片以母語介紹在地柚子的歷史與文化，扮演小小導覽尖兵。

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新東國中陳賾拍製「古風巡禮-漫遊新營」以流利英語導覽介紹台糖五分車「勝利號 」、吳晉淮音樂紀念館等景點，宛如旅遊頻道新秀；億載國小學童林鈞寶，則以「感受台南味-走進傳統市場」拿下越南語國小組第1名。

「阿媽去天頂變魔術，留落來的是伊袂消失的愛，是阮規家伙仔共同的記持」，建興國中學生吳奕潔以「阮兜的魔術師」新詩創作，在「我詩故我在」競賽中獲獎，以詩懷念外婆，將家族記憶與母語情感緊密連結，感動人心。

文元國小教師蔡明錡積極指導學生參加各類母語競賽，榮獲「本土語傑出個人貢獻獎」。他表示，希望透過自身的努力，讓後代子孫都能自信地說出優美動聽的台語，台語成為更多孩子生活中的一部分。

響應「221世界母語日」，南市教育局今（20）日在中西區協進國小舉辦表揚推展母語績優學校與人員頒獎典禮，表彰在「小小網紅遊台南」、「魔法語花一頁書」、「母語Podcaster」以及「我詩故我在」等母語競賽中脫穎而出的優秀學生，並嘉勉積極推動母語教育的有功人員。

建興國中學生吳奕潔「阮兜的魔術師」新詩創作。（南市教育局提供）

南市表揚推展母語績優學校，培文國小在「小小網紅遊台南」得獎。（記者洪瑞琴攝）

小小網紅遊台南競賽得獎作品「阿培阿文麻豆行透透」。（南市教育局提供）

新東國中得獎作「古風巡禮-漫遊新營」。（南市教育局提供）

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