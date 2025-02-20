為台灣隊加油 台灣燈會「活力發光站」樂天女孩啦啦隊帶動應援

經典賽資格賽為台灣隊加油，台灣燈會「活力發光站」樂天加油團長阿誠及啦啦隊樂天女孩帶來「阿誠小飛機秀」、「女孩應援曲秀」，與逛燈會遊客一起應援。（桃園市體育局提供）

2025/02/20 22:58

〔記者李容萍／桃園報導〕延續2024世界12強棒球錦標賽台灣隊奪冠的感動，2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）明天在台北大巨蛋開打，台灣隊28人名單有9名球員設籍桃園市，約占3分之1。桃園市政府體育局特別台灣燈會「活力發光站」規劃應援表演及集氣活動，邀請大家一起為台灣隊加油！

樂天桃園棒球場是「活力發光站」燈區，以棒球為主題，21、22、23日現場邀請樂天加油團長阿誠及啦啦隊樂天女孩帶來「阿誠小飛機秀」、「女孩應援曲秀」，帶領民眾為台灣隊加油，時段是每天下午5點、5點30分、晚上6點15分、7點15分、8點15分、9點15分等6個時段，現場還有加油牆，歡迎大家逛燈會同時到場支持台灣國球。

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桃園市體育局長許彥輝說，這次資格賽台灣隊28人名單中，投手徐若熙（味全龍）、林維恩（奧克蘭運動家隊1A）、伍祐城（台鋼雄鷹）、陳宇宏（台鋼雄鷹）、陳柏毓（匹茲堡海盜2A），捕手高宇杰（中信兄弟）、內野手王博玄（台鋼雄鷹）、外野手宋晟睿（中信兄弟）、陳文杰（台鋼雄鷹）等9人設籍桃園市，計有8名球員來自桃園在地青溪國中、新明國中、平鎮高中及北科附工等基層球隊。總教練曾豪駒、投手陳柏豪、呂詠臻及內野手林子偉是樂天桃猿選手，顯見桃園各級棒球培育有成。

許彥輝說，上一屆WBC經典賽台灣未能晉級複賽，2026必須從資格賽打起。資格賽分2組各4隊進行循環賽，各組戰績第一直接取得經典賽參賽資格，排名第二及第三隊伍再打一場，獲勝者晉級會內賽。台灣隊在台北大巨蛋迎戰西班牙、南非及尼加拉瓜，鼓勵大家進場或收看直播，期待台灣隊延續12強棒球賽帶給大家的感動，凝聚國人的支持，讓棒球熱潮延續。

台灣燈會「活力發光站」燈區。（記者李容萍攝）

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