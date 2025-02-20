活化台南將軍馬沙溝觀光 先優化社區人文步道

活化台南將軍區馬沙溝觀光，相關單位今天到馬沙溝當地會勘。（雲嘉南濱海國家風景區提供）

2025/02/20 23:16

〔記者楊金城／台南報導〕為活化台南將軍區馬沙溝觀光，立委林俊憲今天（20日）下午3點邀集觀光署、雲嘉南濱海國家風景區管理處、台南市觀光局、將軍區公所踏勘馬沙溝、舊漁港，決議先優化馬沙溝社區人文步道，計畫從今年起以2年時間、3000萬元優化馬沙溝人文步道。

馬沙溝是緊臨北門潟湖、將軍北航道的漁村，擁有豐富的漁村文化與歷史故事，是台南西濱地區極具特色的旅遊景點，馬沙溝3D彩繪村一度帶動觀光熱潮；馬沙溝可串聯將軍漁港，南並可至將軍青鯤鯓扇形鹽田、生命之樹。

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雲嘉南管理處指出，為活化馬沙溝觀光，規劃推動馬沙溝舊漁港空間改善、北航道風情漫遊自行車道及馬沙溝人文生態步道系統等建設；此外，台南市政府商討馬沙溝舊港安檢所廳舍活化利用。

會勘後，現階段將優先執行馬沙溝村落人文步道系統優化計畫，計畫今年500萬元、明年2500萬元預算用於步道環境改善與設施升級。也決議由雲嘉南管理處爭取預算進行舊馬沙溝漁港周邊的景觀改善。

林俊憲說，透過馬沙溝社區人文步道優化，盼提升當地旅遊價值，也能串聯鄰近的青鯤鯓扇形鹽田、將軍漁港等景點，形塑完整的旅遊路線，吸引更多人進到馬沙溝。

台南將軍區馬沙溝舊港周邊景觀有待改善。（雲嘉南濱海國家風景區提供）

台南將軍區馬沙溝入口意象。（資料照，記者楊金城攝）

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