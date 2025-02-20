元宵空污驚人 台東環保局調查PM2.5破800接近「窒息等級」

在玄武堂請托下，縣府委託廠商調查這次元宵節空污狀況。（縣府提供）

2025/02/20 22:54

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東元宵節大量施放煙火，炸寒單每場又是花費上萬元鞭炮、長時間轟炸，究竟製造多少空污？今年首度展開調查，玄武堂創堂堂主、議員李建智主動請託縣環保局調查，今數值出爐高得離譜。李建智表示，鞭炮來自中國，不如以往台灣炮穩定、環保，未來會提出相應措施。

以往都是以現有的檢測站針對空氣中氧化硫分析，這次調查則是針對PM2.5進行檢測，目前已知最高的數值達到813.4 µg/m3，幾乎是接近「窒息等級」。環保局表示，在天后宮一帶所測數值偏高，建議還是戴上N95口罩，有慢性病或心血管疾病患者最好避免靠近。

請繼續往下閱讀...

環保局委託廠商分別以徒步、開車、騎Youbike方式模擬觀光客繞行，並在檢測人員身上或車頂架設感測裝置，在台東遶境區域分三區行進檢測，時間從元宵節記者會「首炸」開始，直到14日遶境結束換市公所舉辦的活動。

從結果可知，炸寒單記者會當天早上10時開始，自開炸時至餘炮結束後影響時長約半小時，影響範圍約自會場至下風處600公尺內，但現場於11時7分仍能測得最大值為390.9 µg/m3，14日因在海邊且有風，晚上7時15分放煙火，晚上7時26分開炸，現場在晚上7時33分測得最大值為681.4 µg/m3，但距離100公尺處，在晚上7時53分測得最大值為187.2 µg/m3，雖然數值還是很高，但也代表消散得快。

空污最嚴重是在12、13日當天，因為多日下雨、無風，市區特別是多條遶境交會處、天后宮一帶，測得最高數值達813.4 µg/m3。李建智說，目前台灣採用中國進口鞭炮，十分不環保又不穩定，但慶典放炮還是有其需求，中央應該直視實際狀況進行輔導。

李建智說，未來仍會繼續測量，玄武堂會減少炮手、少點香燭、努力在環保與傳統中找平衡點，「我也希望每個來參觀的遊客都能平安健康」，主動拜託調查、公佈數據才是負責行為。

泡在煙霧之中的台東市。（民眾提供）

泡在煙霧之中的台東市。（民眾提供）

煙火、鞭炮是祭典傳統，與生態取得平衡是未來功課。（記者劉人瑋攝）

煙火、鞭炮是祭典傳統，與生態取得平衡是未來功課。（記者劉人瑋攝）

在玄武堂請托下，縣府委託廠商調查這次元宵節空污狀況。（縣府提供）

在玄武堂請托下，縣府委託廠商調查這次元宵節空污狀況。（縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法