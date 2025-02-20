為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    元宵空污驚人 台東環保局調查PM2.5破800接近「窒息等級」

    在玄武堂請托下，縣府委託廠商調查這次元宵節空污狀況。（縣府提供）

    在玄武堂請托下，縣府委託廠商調查這次元宵節空污狀況。（縣府提供）

    2025/02/20 22:54

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東元宵節大量施放煙火，炸寒單每場又是花費上萬元鞭炮、長時間轟炸，究竟製造多少空污？今年首度展開調查，玄武堂創堂堂主、議員李建智主動請託縣環保局調查，今數值出爐高得離譜。李建智表示，鞭炮來自中國，不如以往台灣炮穩定、環保，未來會提出相應措施。

    以往都是以現有的檢測站針對空氣中氧化硫分析，這次調查則是針對PM2.5進行檢測，目前已知最高的數值達到813.4 µg/m3，幾乎是接近「窒息等級」。環保局表示，在天后宮一帶所測數值偏高，建議還是戴上N95口罩，有慢性病或心血管疾病患者最好避免靠近。

    環保局委託廠商分別以徒步、開車、騎Youbike方式模擬觀光客繞行，並在檢測人員身上或車頂架設感測裝置，在台東遶境區域分三區行進檢測，時間從元宵節記者會「首炸」開始，直到14日遶境結束換市公所舉辦的活動。

    從結果可知，炸寒單記者會當天早上10時開始，自開炸時至餘炮結束後影響時長約半小時，影響範圍約自會場至下風處600公尺內，但現場於11時7分仍能測得最大值為390.9 µg/m3，14日因在海邊且有風，晚上7時15分放煙火，晚上7時26分開炸，現場在晚上7時33分測得最大值為681.4 µg/m3，但距離100公尺處，在晚上7時53分測得最大值為187.2 µg/m3，雖然數值還是很高，但也代表消散得快。

    空污最嚴重是在12、13日當天，因為多日下雨、無風，市區特別是多條遶境交會處、天后宮一帶，測得最高數值達813.4 µg/m3。李建智說，目前台灣採用中國進口鞭炮，十分不環保又不穩定，但慶典放炮還是有其需求，中央應該直視實際狀況進行輔導。

    李建智說，未來仍會繼續測量，玄武堂會減少炮手、少點香燭、努力在環保與傳統中找平衡點，「我也希望每個來參觀的遊客都能平安健康」，主動拜託調查、公佈數據才是負責行為。

    泡在煙霧之中的台東市。（民眾提供）

    泡在煙霧之中的台東市。（民眾提供）

    泡在煙霧之中的台東市。（民眾提供）

    泡在煙霧之中的台東市。（民眾提供）

    煙火、鞭炮是祭典傳統，與生態取得平衡是未來功課。（記者劉人瑋攝）

    煙火、鞭炮是祭典傳統，與生態取得平衡是未來功課。（記者劉人瑋攝）

    煙火、鞭炮是祭典傳統，與生態取得平衡是未來功課。（記者劉人瑋攝）

    煙火、鞭炮是祭典傳統，與生態取得平衡是未來功課。（記者劉人瑋攝）

    在玄武堂請托下，縣府委託廠商調查這次元宵節空污狀況。（縣府提供）

    在玄武堂請托下，縣府委託廠商調查這次元宵節空污狀況。（縣府提供）

    在玄武堂請托下，縣府委託廠商調查這次元宵節空污狀況。（縣府提供）

    在玄武堂請托下，縣府委託廠商調查這次元宵節空污狀況。（縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播