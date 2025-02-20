北橫櫻花季登場 大溪警2/22至3/20交管

北橫櫻花季粉嫩登場。（記者李容萍攝）

2025/02/20 21:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市北橫公路沿線有許多不同品種的櫻花，除了常見的山櫻花已到尾聲，後續還有昭和櫻、八重櫻（又稱重瓣緋寒櫻）、富士櫻、千島櫻、吉野櫻、紅粉佳人，將一路綻放到3月下旬；大溪警分局預計22日起至3月20日實施北橫櫻花季交通疏導措施，提醒賞櫻民眾務必注意。

市府風景區管理處長廖育儀表示，復興區的賞櫻景點，以羅浮之前稱為前山，羅浮到雪霧鬧隧道稱為中山，雪霧鬧隧道後稱為後山，前山的櫻花均於2月初盛開，後山因受到今年初氣溫偏低影響，加上今年閏6月，包括昭和櫻、千島櫻和富士櫻略延後開花，目前花開約3成，預計228假日過後就會滿開。

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大溪警方提醒22日起至3月20日為北橫櫻花季交管期間，遊客車輛自中心路進入恩愛農場，依原線駛離（單向管制）；管制遊客車輛自恩愛農場離場時整點放行（視車流機動放行），減少中心路雙向車和會車停等致車流回堵；其他民宿或露營遊客欲進出中心路（往恩愛農場）車輛，也由管制人員機動管制、通報放行。

北橫櫻花季粉嫩登場。（記者李容萍攝）

北橫櫻花季粉嫩登場。（記者李容萍攝）

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