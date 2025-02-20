大安區冷氣室外機墜落 民眾險遭砸：命夠硬才能活在台北市

曹姓民眾向本報爆料，昨（20日）晚間9點左右行經大安區大安路一段80號，一旁巷子突有一台冷氣室外機從2至3層樓高掉落，嚇壞一旁路人，所幸無人受傷。（民眾提供）

2025/02/20 20:48

〔記者甘孟霖／台北報導〕新北市板橋區前年發生冷氣機不慎掉落砸死人事件，類似事件也在台北市大安區發生。曹姓民眾向本報爆料，昨（20日）晚間9點左右行經大安區大安路一段80號，一旁巷子突有一台冷氣室外機從2至3層樓高掉落，差點砸到他，也讓他不禁直呼「命夠硬才能活在台北市」。北市建管處表示，未收到通報反映該址有冷氣室外機掉落情形。

曹先生表示，昨日晚間約9點路過該處，結果突然聽到碰撞聲，抬頭一看只見巷子內的冷氣室外機掉落，還連續碰撞到牆面，有如打彈珠台一般撞了好幾下才滾下來，一旁的店家牆面也因此破損，所幸沒有砸到他，當下該處的吸菸區沒有人抽菸，也無行人通過，碰撞聲也引發騷動，周邊店家都探出頭來看。

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北市建管處表示，近2日查無有民眾透過1999或緊急通報案件反應該址有冷氣室外機掉落情形；建管處也指出，冷氣室外機屬電器設備，非屬建築法相關規定應申請許可設置構造物或設備，民眾安裝後應善䀆管理維護責任，如有掉落造成他人身體傷亡或財物損失應付相關民、刑事責任。

曹姓民眾向本報爆料，昨（20日）晚間9點左右行經大安區大安路一段80號，一旁巷子突有一台冷氣室外機從2至3層樓高掉落，嚇壞一旁路人，所幸無人受傷。（民眾提供）

曹姓民眾向本報爆料，昨（20日）晚間9點左右行經大安區大安路一段80號，一旁巷子突有一台冷氣室外機從2至3層樓高掉落，嚇壞一旁路人，所幸無人受傷。（民眾提供）

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