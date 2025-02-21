名車、名牌包不是指標！他曝有錢人「五大特徵」 網超贊同

網友發文分享，出社會後觀察到有錢人不一定會買名車、名牌包，示意圖。（情境照）

2025/02/21 00:23

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕真正的有錢人，往往穿著樸素、生活簡單，更注重內在的價值與實際需求。網友發文說，出社會後觀察到有錢人不一定會買名車、名牌包，反而去冷門國家旅遊、選擇商務艙，或是花費在身體健康上等5項特徵才是真正的有錢人。不少網友認同說，「難得有比較符合現實的描述」。

網友在Dcard發文說，自己出社會後發現辨別有錢人的方法。他提到有錢人不一定會著重於名車、名牌包，這些指標鑒別度不夠高。反而是去冷門國家旅遊、選擇商務艙，或是願意花費在身體健康（如健檢、健康產品）上，則能更準確地反映一個人的經濟實力。

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另外，購買次一檔的手錶、注重居住環境及軟裝、拿旗艦型手機不裝手機殼的，原PO認為這些條件也都是有錢人的指標。他指出「有錢人就是喜歡花錢在『不是刀口上』的地方，雙B價格一定比手錶、商務艙、手機維修費貴得多，但反而不是好的評量標準」。

文章一出，網友紛紛留言，「先不提那種金字塔頂端的人，純粹分享自己看到熟人的狀況，一般生活中經濟能力中上上、有質感又低調的，錢都花在別人看不到的地方」、「我現在就拆掉我的手機殼，這是我靠近富豪的第一步」、「比起用名牌衣包裝點外表，那些日用品都用好的，連人家看不到地方都用高級的，基本上都有一定底蘊」。

另外，不少網友認同原PO的看法，「難得有比較符合現實的描述」、「算很準了，看車跟錶、包真的不太準，很多做業務愛面子的、精緻窮族群都願意硬捏買下去，月薪四萬的女生拿幾個月薪水買香奈兒包屢見不鮮」、「超級贊同，我那個家住信義區豪宅的土豪同學家裡不買歐洲車，但超級重視健檢，手機必拿裸機」。

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