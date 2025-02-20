彰化交通處長林漢斌 : 鹿港「客運轉運車站」今年一定動工

鹿港轉運站BOT案，規劃興建2棟主體建築物，1棟就是地上10樓、地下1樓的「鹿港英迪格酒店」，有泳池與與115間客房，另1棟則是2層樓的客運轉運車站。（彰化縣政府提供）

2025/02/20 19:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕導〕彰化縣鹿港鎮是知名觀光小鎮，由於是欠缺高鐵、台鐵、捷運的「3鐵孤兒」，各界都在期待鹿港轉運站BOT案的「客運轉運車站」早日完工啟用，卻遲遲不見動工。對此，彰化縣政府交通處長林漢斌表示，今年一定動工，力拚明年下半年完工啟用，將優先解決轉運站周邊的停車問題。

林漢斌強調，由於承包商還在找下游與協力廠商，預計鹿港的「客運轉運車站」將在今年上半年開工，因為是獨棟2層樓的客運轉運車站，工程將先行開工，工程預計1年完工，轉運車站旁的5星級「鹿港英迪格酒店」再接續動工。

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林漢斌指出，因應鹿港的「客運轉運車站」將於明年完工啟用，目前將優先解決周邊道路的停車問題，因為鹿港鎮路邊停車格只有光復路與部分復興南路為全年收費制，其餘則採假日收費制，將與鹿港鎮公所進行溝通協調，基於避免停車格遭長期占用前提下，能夠把全年收費制擴大到轉運車站周邊道路。

林漢斌強調，鹿港的「客運轉運車站」完工營業之前，也會針對客運進出動線、民眾或旅客接送區進行規劃，原則上客運進出將採取分流，避免造成周邊道路壅塞與交通打結。

鹿港鎮公所指出，針對縣府所提的鹿港轉運站周邊道路的停車格收費變更案，目前尚未收到縣府公文，未來等接到公文，再來進行討論與研究。

鹿港轉運站位於鹿港鎮建國路，鄰近鹿港體育場、生態公園、鹿港亞太渡假村與澄悅酒店，基地面積為3000坪，BOT案的開發商為「上京成股份有限公司」，由國際車燈大廠帝寶工業總裁許叙銘，號召了10多位企業家一起成立，取得使用年限55年（含興建期及營運期），規劃興建2棟主體建築物，1棟就是地上10樓、地下1樓的「鹿港英迪格酒店」，有泳池與與115間客房，另1棟則是2層樓的客運轉運車站。

彰化縣政府強調，今年將優先興建「客運轉運車站」，周邊道路的停車格收費辦法也將納入研議。（記者劉曉欣攝）

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