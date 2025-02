南科實中FRC6998機器人團隊 目標前進世界決賽

南科實中FRC6998機器人團隊目標前進世界決賽,為國爭光。(記者蔡文居攝)

2025/02/20 20:23

〔記者蔡文居/台南報導〕台南市國立南科國際實驗高級中學FRC6998機器人競賽團隊,已連續2年進入世界決賽並獲得獎項。今天受邀到台南市議會介紹該團隊近年來參與全球規模最大的高中機器人競賽,他們今年目標是再度前進美國休士頓世界機器人決賽,為台灣爭光。

台南市議會今天下午邀請來自南科實中FRC6998機器人競賽團隊召開記者會,該團隊透過專題報告介紹如何透過STEM(科學、技術、工程、數學)教育,為台南及周邊地區的學生提供創新學習機會,他們長期投入 偏鄉教育推廣,針對資源較缺乏的學校,提供免費的機器人教學與實作機會。包括南市副議長林志展、市議員周嘉韋、陳秋宏、沈家鳳、沈震東、朱正軒、黃肇輝等人出席。

南科實中FRC6998是台南市參與FIRST機器人競賽的高中團隊,該競賽為全球規模最大的高中機器人競賽之一,是美國非營利組織FIRST(For inspiration and recognition of science and technology)於1989年創辦。

團隊成員指出,南科實中的機器人團隊,是全球第6998支隊伍,於2017年創立,自2018年起參與FRC競賽,連續在2022、2023年進入世界決賽並獲獎。2023在區域賽獲得「冠軍聯盟」以及「工程啟發獎」,而在美國休士頓總決賽獲得「工業設計獎」,今年目標是再度前進休士頓世界決賽。

