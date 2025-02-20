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    超噁「蟑螂冰棒」製造商在台中 食安處回應了

    網友po出吃到含蟑螂的冰棒。（翻攝自爆料公社）

    網友po出吃到含蟑螂的冰棒。（翻攝自爆料公社）

    2025/02/20 19:02

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕基隆百年老店「連珍糕餅店」授權的「連珍芋角奶蓋冰棒」遭民眾爆料，吃下冰棒竟有整隻蟑螂，吐出來發現蟑螂的斷腿，蟑螂的頭還露出冰棒，噁到爆，氣得將事件PO到社群「爆料公社」，基隆市衛生局查出製造商在台中，台中市食安處今表示，將稽查究辦。

    近日有民眾到超商購物時，與女友買了由基隆知名品牌「連珍糕餅」授權的珍芋角奶蓋冰棒嘗鮮，結果咬了一口，驚見「一隻蟑螂的頭在我的冰棒」整隻蟑螂很完整在冰棒上，衝回家裡廁所吐掉，發現吐出來的已經咬斷一條腿，真的是噁到爆。

    台中市食安處回應，依據食品良好衛生規範準則規定，食品業者場區及環境應有效病媒防治措施，並在製程中採取有效措施，防止異物混入食品中。

    對於民眾反映購買的冰品中發現病媒一事，食安處已錄案將前往稽查，要求業者改善缺失事項，後續複查仍不合格，最高可罰2億元。

    台中市食安處提醒民眾，如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後盡速依規辦理。

    網友po出吃到含蟑螂的冰棒，吐出發現一支蟑螂腳。（翻攝自爆料公社）

    網友po出吃到含蟑螂的冰棒，吐出發現一支蟑螂腳。（翻攝自爆料公社）

    網友po出吃到含蟑螂的冰棒。（翻攝自爆料公社）

    網友po出吃到含蟑螂的冰棒。（翻攝自爆料公社）

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