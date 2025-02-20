南投縣國中小4校長2月退休 候用校長仍不夠派

今年2月退休的南投國小校長張肇振（左1）、爽文國中校長陳國樑（右2）屆齡退休，桃源國小校長黃文生（左2）、民和國中校長蔡秋菊（右1）符合退休年資年齡。（南投縣府提供）

2025/02/20 19:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣國中、國小校長，有4人2月退休，爽文國中校長陳國樑、南投國小校長張振肇屆齡退休，桃源國小校長黃文生和民和國中校長蔡秋菊年資年齡可申請退休，由於去年有6所國小未派校長，而目前實習中的國小候用校長有7名，國中候用校長有1人，下學年仍不夠派任。

南投縣國中、國小校長2月1日有4人退休，南投縣府19日開全縣中小學校長會議中，由副縣長王瑞德致贈紀念品，感謝他們為教育的奉獻。本次屆齡退休的爽文國中校長陳國樑，去年6月畢業班42名學生會考成績亮眼，5A占了兩成，陳校長感謝畢業班送給他最好的退休禮物，還自掏腰包辦桌宴請全校師生。

請繼續往下閱讀...

另一位屆齡退休的南投國小校長張肇振，曾獲教育部校長領導卓越獎，20萬元獎金全數捐給光華國小，另2022年也由全國校長協會培訓認證為「師傅校長」。

此次還有兩位符合退休資格申請退休的校長，包括桃源國小校長黃文生，以及民和國中校長蔡秋菊，黃文生作育英才逾40年；蔡秋菊在民和國中的濁岸合唱團征戰國際，曾獲韓國濟州島第5屆合唱比賽項大獎。

由於這4位校長是在學年中退休，因此下學期先由學校主任代理校長一職，俟今年7月再派任校長，縣府教育處表示，目前在教育處實習的候用校長共8人，7名是國小候用校長，1名是國中候用校長，由於去年因候用校長不夠派任，有6所國小未派校長，本月份再加2所國小校長出缺，候用校長仍不夠派任，國中候用校長1人，本月份則有2位校長退休，也缺了1人，屆時仍有部分學校會暫由主任代理校長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法