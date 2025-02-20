北市府官方Line推播大巨蛋演唱會 綠藍議員都認不妥

台北市政府Line官方帳號近來推播4月將在大巨蛋舉辦的「安德烈．波伽利」演唱會活動，引發對於公部門推廣私人活動爭議。（擷取自台北市政府官方Line帳號）

2025/02/20 19:53

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府Line官方帳號近來推播4月將在大巨蛋舉辦的「安德烈．波伽利」演唱會活動，不過引發對於公部門推廣私人活動爭議。民進黨議員簡舒培表示，台北市長蔣萬安就是在蹭聲量，且Line推播的客群也都是台灣人，內宣無須扣上深化國際城市品牌的大帽子。國民黨議員秦慧珠認為，除非表演具有一定程度的公益性，不然公部門不宜幫私人商業活動推廣。

台北市觀光傳播局表示，型國際展演具強勁帶客能力及指標性，世界各大城市皆積極行銷，以帶動經濟效益成長。評估安德烈．波伽利演場會為首次登台大巨蛋的國際級藝術展演，協助宣傳有助展現台北具辦理藝文展演軟硬實力，深化台北的國際城市品牌。

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簡舒培表示，台北市政府的Line是用於服務台北市民的宣傳管道，主要受眾就是台北市民，怎麼會想透過這樣的推播打國際形象？說穿了就是蔣萬安愛蹭聲量，如同之前美國天后泰勒絲進行巡迴時，也是這樣不斷消費人家。

她說，大巨蛋能否邀請國際巨星，是藝人的選擇，跟蔣萬安無關，蔣最重要的是把台北市政弄好，而非一天到晚蹭聲量，如真要推廣國際品牌，應該是在向國際友人推展觀光時，把大巨蛋也一並納入行銷，在Line上面推播也只是大內宣，不要用一個冠冕堂皇的理由。

秦慧珠說，如大巨蛋像小巨蛋一樣，相關營收關係市庫，那市府做適度推廣可以說得通，由全體市民共享成果，但遠雄大巨蛋是私人公司，主辦單位也是營利的藝術公司，市府分際應該要拿捏清楚。

她認為，如果是純粹商業性活動，且不具慈善內涵，市府就不應該介入，也沒有幫忙推動的義務，除非有釋出一定數量的門票讓市府做公益，這樣就可以幫忙宣傳。

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