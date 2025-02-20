溫室栽培抗風災 南投信義牛番茄、敏豆飆高價

去年全台風災頻仍，夏季蔬果到貨量銳減，信義鄉以溫室栽培的牛番茄在市場拍賣獲得高價。（記者劉濱銓攝）

2025/02/20 18:42

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉農會今舉辦農民節表揚，為去年運銷量與農產價格最高的農友頒獎，去年因全台颱風頻仍，夏季蔬果銳減，使得鄉內去年牛番茄每公斤拍賣價飆上270元，敏豆每公斤也創下610元的天價，農會說，農友多半有申請補助闢建溫室，才能維持一定收成，避免心血泡湯，今年則盼風調雨順，農產出貨穩定，嘉惠農民辛勞。

南投縣長許淑華今出席頒獎時表示，信義鄉農產遠近馳名，包括青梅、葡萄、高山茶，還有番茄、敏豆、彩椒等夏季蔬菜，有了農會的輔導，加上農民的用心，才能取得亮眼的批發價格，並恭喜所有獲獎農民與產銷班。

請繼續往下閱讀...

農會表示，以往牛番茄每公斤批發價在150至200元、敏豆則是300元至400元，但去年風災頻仍，市場夏季蔬果到貨量下滑3成，在量少價揚的效應下，鄉內去年的牛番茄拍賣價每公斤最高飆上270元，敏豆也創下610元的天價，幾乎是翻倍上漲。

惟市場貨源不足、價格飆升，最怕「看得到、吃不到」，不過鄉內農友栽種多有向政府申請補助架設溫室，因此去年即便屢有風災，但採溫室種植仍可維持一定收成。

以牛番茄拍賣獲最高價的農友陳政諺說，透過溫室栽培確實能抵抗風災，不過去年自家溫室的農損也達3成，對於能夠拍出高價感到很幸運，面對未來多變的天氣也更有心得，但務農畢竟是「看天吃飯」，仍希望天氣能穩定一點，確保收成正常。

去年全台風災頻仍，夏季蔬果到貨量銳減，信義鄉農友以溫室栽培維持一定收成，避免農產泡湯。（記者劉濱銓攝）

南投信義鄉農會舉辦農民節表揚，以牛番茄拍賣獲得最高價的農友陳政諺（右）獲頒獎牌。（記者劉濱銓攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法