武陵賞櫻公車族快看！國光客運專車延長到3/2 台中搭865、866區

武陵農場尚未進入滿開階段。（資料照）

2025/02/20 18:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕武陵農場櫻花季交通管制原訂實施到2月23日，但櫻花尚未進到盛開期，管制延長到3月2日。交通部公路局說，國光客運5條賞櫻專車路線配合延長到3月2日，台中地區前往武陵農場賞櫻散客，2月23日後請搭台中公車轉乘。

公路局說明，場內總量管制每天6000人，已預定場內住宿、登山及露營的車輛，請憑武陵農場製發的通行證進場；豐原客運營運的市區公車，提供梨山到武陵農場的接駁服務，住梨山地區的團體遊客可向武陵農場預約平台登記預約，憑武陵農場製發通行證進入。

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當天來回團客，每天開放25輛團客遊覽車入園，2月20日起開放武陵農場預約平台辦理登記。

至於當天來回的散客，請搭乘客運入場。國光客運有5條路線，台北轉運站－武陵農場，每天限搭1200人；台北市府轉運站─武陵農場，平日480人、假日800人；宜蘭轉運站─武陵農場，平日320人、假日400人；羅東轉運站－武陵農場，平日200人、假日320人；三星鄉綜合運動場－武陵農場，平日200人、假日280人。

國光客運預售車票2月21日中午12點起，於國光客運全國連線售票窗口、自動售票機、超商（7-11、全家、萊爾富）、「TBS台北轉運站」App同步售票。賞櫻專車搭乘方式為原車去原車返，客運司機於旅客下車時將提醒該車遊客回程班次時間及地點。

從台中地區前往武陵農場賞櫻散客，2月23日後，可於谷關站轉乘865路公車前往梨山地區，再轉乘866區2前往武陵農場，相關公車班次請至台中公車即時動態資訊網頁或下載台中公車App查詢。

為配合疏運管制續實施到3月2日，台7甲線與中124線入口仍比照櫻花季，將由武陵農場及台中市警察局實施全天候交通管制，非持有通行證車輛一律禁止進入；另台7甲線45k至55k（思源至過中124線路口）路邊禁止臨時停車，該路段設紅線及禁止臨停標誌，警方將嚴加取締。

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