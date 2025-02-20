世界青少年發明展台灣選拔賽 長濱國中「零接觸護康天使」奪獎

自身的苦難可以升華為發明、造福偏鄉，長濱國中在IEYI獲得雙料大獎。（校方提供）

2025/02/20 20:13

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣長濱國中在2025年IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽中，以作品「零接觸護康天使」奪安全健康組金牌及企業特別獎，讓這群偏鄉學生發現「原來我們也做得到！」。校方表示，學生努力自不在話下，但學生們自小到比賽前的自身經歷才是讓發明更加務實的原因。

獲獎學生楊天銘、田若晴、李孟恩的作品，透過60GHz毫米波雷達隔空偵測病患的心跳與呼吸，無需配戴設備，並即時顯示在螢幕上，病患也可語音求救，系統將立即發送警報通知家屬及醫療單位。意思就是，臥床病患也可以減少在身上插管。

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再者，校方表示，一般監測儀器都是對身體許多指數到需要急救時才反映，學生發明的機器在患者心跳、呼吸開始減緩並監測到有異時，就會主動發出警示音，讓家屬或醫護人員提早處置。

學生們在寒假時，只有過年期間真正休息，機器從編寫雷達程式、外殼3D列印都經學生之手，即使不懂，或甚至只有構想，也都透過老師學會，或是向外求援徵詢建議。

長濱國中校長黃紹娥說，在參展時需要向評審表告，一項好的作品就需要和發明者自身連結，作品才有感情、實用，並考量到適用於大眾再進行改良，舉例而言，為了介紹減少患者身上插管，有同學將自己國小車禍重傷照公諸於評審，原來是該名同學騎車穿越台11線時被撞飛昏迷險喪命，醒來後見全身管線又難以翻身，不僅害怕也麻煩，才有隔空偵測概念。

黃紹娥說，另位同學則本來就體弱多病常請假，集訓前幾天突請假，事後才發現原來是先前阿公每早為常期臥床的阿嬤量血壓時，卻發現不到脈搏，學生含淚說:「我們偏鄉有多少老人都這樣，醫院太遠、發現太慢，我們的發明是社區老人真正的需求！」。

也因為貼近實際需求的發明打動評審，長濱國中在這次發明展獲得雙料獎項，上市公司至上也頒發獎金，並有企業詢問量產意願。

自身的苦難可以升華為發明、造福偏鄉，長濱國中在IEYI獲得雙料大獎。（校方提供）

自身的苦難可以升華為發明、造福偏鄉，長濱國中在IEYI獲得雙料大獎。（校方提供）

自身的苦難可以升華為發明、造福偏鄉，長濱國中在IEYI獲得雙料大獎。（校方提供）

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