台中新光三越氣爆殷鑑 北市擬營業場所加裝瓦斯感測器

北市府顧問雷明遠建議，瓦斯外洩單純靠定期檢查無法預防，應要求業者做瓦斯自主管理，評估數量裝設瓦斯警報器。（記者甘孟霖攝）

2025/02/20 18:32

〔記者甘孟霖／台北報導〕台中新光三越中港店日前發生氣爆死傷案件，台北市也陸續稽查百貨等業者使用瓦斯用氣公共場域，瓦斯管理也成各界關注議題，有學者就建議，因瓦斯較空氣輕，容易聚集在天花板未被察覺，濃度一高就會釀禍，建議市府可於施工場域或營業場所等地的高處增設瓦斯感知器，提前預防。台北市長蔣萬安也指示，請副市長張溫德召集相關局處，兩周內研議可行性。

台北市進行公安督導會報時，也將台中氣爆相關議題列為重點，顧問雷明遠就指出，台中氣爆案曾有民眾聞到瓦斯味，而他個人判斷，天然氣相較空氣更輕，會往上飄，相關管線也在天花板內，如下層有人聞到就是已從天花板縫隙間溢出，上方全都布滿氣體，如沒有立即處理就很可能釀禍。

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雷明遠說，瓦斯外洩難以靠定期檢查預防，建議台北市政府可以先要求業者於施工或營業中的場所，以及天花板有瓦斯管線的地方，增設瓦斯漏氣的警報裝置，請業者先自主管理，施工、營業場所只要警報器一響，業者就即刻停業配合檢查，平時也定期自主檢查，如此一來配合市府定期的稽查，較能防範相關意外發生。

市府技監陳世浩也提到，針對業者沒有報備裝修，市府難以憑藉現有人力四處稽查，建議可透過民政系統，由各區里長幫忙，如發現施工異常可協助通報。

蔣萬安表示，請張溫德召集建管、消防等單位，一週內開會討論，研議加裝感知器可行性，並於兩週內完成評估結果。

張溫德說，未來擬朝向施工以及常聚集人群場域來鼓勵或要求裝設，如果需要修法也會朝向法制化處理。他也提到，施工場域如有水電、瓦斯管線，還是應由專業單位處理，而非裝修工人自行處理；此外，如今缺工問題嚴重，部分臨時工經驗不足也可能造成潛在危險，如何加強施工人員訓練、工班人員安全意識提升，都是重點。

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