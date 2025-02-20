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    中國統戰部所轄大學2100名台生就讀中 鄭英耀：教部樂意協助轉學回台

    教育部長鄭英耀於114年全國大專校院校長會議記者會中說明交流禁令。（記者楊綿傑攝）

    教育部長鄭英耀於114年全國大專校院校長會議記者會中說明交流禁令。（記者楊綿傑攝）

    2025/02/20 18:19

    〔記者楊綿傑／宜蘭報導〕教育部宣布今天起禁止國內學校與中國統戰部下轄3所大學交流、就讀，教育部長鄭英耀於114年全國大專校院校長會議記者會時說明，目前共2100名學生就讀中，禁令後入學者將不採認學歷，就學中之學士班學生若須回台就讀，教育部樂意協助轉學。

    鄭英耀說明，華僑大學、北京華文學院學歷本就未採認，廣州暨南大學雖然在中國是不錯的學校，但2019年起隸屬中國統戰部後，經營及人才培育面向與我方及國際認可已存有落差，辦學目的及宗旨已經改變，因此通令提醒國內學校禁止交流合作及就讀。

    在就讀人數方面，鄭英耀提到，2019年前有約1.2萬名學生在中國就學，但之後中國已不再公佈台生人數，基於尊重學生自由學習權益，赴中就讀學生數難以掌握。而目前被列入交流禁令3所大學中，華僑大學有600名台生正在就讀、廣州暨南大學則有1500名台生正在就讀。

    學歷認定上，鄭英耀說，禁令發布前前往就讀的學生，其學歷後續不予採認，若是禁令之前就入學，學歷仍依照規定採認，過去就讀者之學歷也仍然有效。而目前正就讀學生如須回台就讀，教育部高教司、技職司都樂意協助安排轉學。

    鄭英耀強調，雖然鼓勵年輕人去國際學習，但這些屬於可能有特定危害國安或涉及以政治為辦學目的的學校，教育部應該適時公佈學校性質，讓家長學生理解，保有自由心靈思想是非常重要的部分。國家政策非常清楚，校長們都會配合，若有相關疏失將會扣減獎補助款做為課責。

    對於目前國內大學與該3所學校交流情況，鄭英耀表示，過去非統戰部管轄時，並未禁止大學與這些學校有所交流，名單都有所掌握，不過實際上有些學校即使簽署合作交流協議，也未必真正有往來。基於對大學經營的尊重，減少大學困擾，不會特別公佈，在宣布禁令之後，各大學政策相信會隨之調整。

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