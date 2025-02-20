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    等了20多年！ 鶯歌南鶯里活動中心3月開工

    南鶯活動中心將於3月3日開工，工期約10個月，預計將於明年完工；圖為活動中心模擬圖。（新北民政局提供）

    南鶯活動中心將於3月3日開工，工期約10個月，預計將於明年完工；圖為活動中心模擬圖。（新北民政局提供）

    2025/02/20 19:46

    〔記者董冠怡／新北報導〕20多年終於等到了！新北市鶯歌區南鶯里長期沒有活動中心，陳情案件數度在市議會定期會討論，今天鶯歌區行動治理座談區政簡報指出，活動中心將坐落在三號公園，興建地上一層的建物，總經費3100萬元，預計3月3日開工、2026年初完工。南鶯里長李明弘表示，先求有再求好，完工落成之後，里民也很開心不用再對外借場地舉辦活動。

    李明弘指出，長久以來里民一直覺得很可惜，不解南鶯里位居偏中心位置、發展相當繁榮，為何卻無活動中心，殷殷期盼能有一座，歷經地方多年爭取，終於如願以償，未來舉辦老人共餐、里內事務及市府政策宣導等活動，不用再外借場地。

    李明弘提到，據悉建物面積將近8、90坪大，扣除倉儲等空間，估可容納100人左右，有里民反映，全里人口約有5800人，隨著步入超高齡社會，老年人口越來越多，空間不夠大；不過他認為，先求有再求好，受限於捷運高架橋下，無法往上加蓋，共餐可以改採多場次分流舉行。

    民政局說明，南鶯活動中心去年5月取得建照、9月完成管線申請、今年1月決標，3月3日開工，工期約10個月，施工範圍在三號公園內捷運三鶯線橋下，將於基地面積2284.2平方公尺上，興建1層樓約92坪的建築物，因與公園結合，故不影響交通，總工程經費約3100萬元。

    民政局提及，設有無障礙廁所及活動用舞台，約能容納160人，可供辦理老人共餐、銀髮族俱樂部及社區照顧關懷據點，同時因鄰近鶯歌陶瓷老街，也能結合相關景點，推廣系列藝文類型活動。

    市議員卓冠廷表示，南鶯活動中心在20多年前由鶯歌鎮公所決定拆除改建，之後持續在尋覓合適土地與經費改建，就任後多次關心建照可能逾期及預算追加等問題，希望3月動工後，能如期於明年初和三鶯線一起啟用，也會協助設備擴充與完善，提供更好的公共空間使用體驗。

    無黨籍市議員蘇泓欽指出，原本位於建國路上的南鶯里活動中心，因地上建物、土地所有權分開，1996年間地主陳情希望改建，並無償提供活動中心設置空間，但後來因故未能進駐，活動中心就此消失20多年。當初捷運局並不同意軌道下方蓋建物，溝通後因是公益設施所以准許，但仍不能有明火，以免危及公安；前幾年預估經費不到1000萬，後遇疫情、原物料上漲，攀升至包含公園復舊經費3100萬元。

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