為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣代表團赴印度南亞旅展+推廣會 估觸及逾200家業者

    交通部觀光署與業界參展SATTE旅展，現場以DIY體驗與印度業者互動。（觀光署提供）

    交通部觀光署與業界參展SATTE旅展，現場以DIY體驗與印度業者互動。（觀光署提供）

    2025/02/20 17:57

    〔記者蔡昀容／台北報導〕為爭取印度旅客來台獎勵旅遊及高端客群，交通部觀光署2025年偕同航空公司、旅行社及表演團體等12個單位、23人，組成台灣觀光代表團前往印度推廣台灣觀光。預計觸及超過200家印度業者及4萬名群眾。

    台灣觀光代表團在2月18日、2月24日分別於新德里及孟買舉辦台灣觀光推廣會，並參加2月19至21日於新德里YASHOBHOOMI（India International Convention & Expo Centre）舉行的南亞旅展SATTE（South Asia’s Travel & Tourism Exchange）旅展，向印度業者推薦台灣，開起與台灣業者合作契機，加大送客力度。

    觀光署表示，2024年印度來台旅客估約4萬5600人次，較2023年成長23.55%。而印度國家旅遊局統計，印度2024年出境旅客估達3000萬人次規模，較2023年成長約10%，出境旅遊市場成長動能強勁，是台灣拓展客源的新藍海。

    為加強推廣商機，代表團在新德里及孟買舉辦的推廣會，邀請當地100餘家旅遊業者、媒體參與，促進雙邊交流。依觀光署近年於印度當地問卷調查結果，吸引印度旅客來台旅遊以「風光景色」及「購物」為大宗，另對飲食有特殊要求，因此加強介紹台灣多元觀光資源、友善蔬食文化和接待環境，期待吸引更多印度旅客來台休閒度假、購物饗宴、奢華體驗、獎勵旅遊，甚至是舉辦海外婚禮等。

    代表團參加極具南亞旅遊貿易產業指標性、新德里規模最大的SATTE旅展，今年台灣館以觀光品牌「TAIWAN – Waves of Wonder」首度在印度亮相，展館設計結合波浪曲線、黑色調及台灣美景燈箱呈現四季旅遊主題，也展現MICE旅遊的高端輕奢意象，吸引印度業者了解更多來台獎勵旅遊、商務旅遊及高端旅遊資訊。參展預計觸及超過100家印度業者及4萬名群眾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播