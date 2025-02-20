台灣代表團赴印度南亞旅展+推廣會 估觸及逾200家業者

交通部觀光署與業界參展SATTE旅展，現場以DIY體驗與印度業者互動。（觀光署提供）

2025/02/20 17:57

〔記者蔡昀容／台北報導〕為爭取印度旅客來台獎勵旅遊及高端客群，交通部觀光署2025年偕同航空公司、旅行社及表演團體等12個單位、23人，組成台灣觀光代表團前往印度推廣台灣觀光。預計觸及超過200家印度業者及4萬名群眾。

台灣觀光代表團在2月18日、2月24日分別於新德里及孟買舉辦台灣觀光推廣會，並參加2月19至21日於新德里YASHOBHOOMI（India International Convention & Expo Centre）舉行的南亞旅展SATTE（South Asia’s Travel & Tourism Exchange）旅展，向印度業者推薦台灣，開起與台灣業者合作契機，加大送客力度。

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觀光署表示，2024年印度來台旅客估約4萬5600人次，較2023年成長23.55%。而印度國家旅遊局統計，印度2024年出境旅客估達3000萬人次規模，較2023年成長約10%，出境旅遊市場成長動能強勁，是台灣拓展客源的新藍海。

為加強推廣商機，代表團在新德里及孟買舉辦的推廣會，邀請當地100餘家旅遊業者、媒體參與，促進雙邊交流。依觀光署近年於印度當地問卷調查結果，吸引印度旅客來台旅遊以「風光景色」及「購物」為大宗，另對飲食有特殊要求，因此加強介紹台灣多元觀光資源、友善蔬食文化和接待環境，期待吸引更多印度旅客來台休閒度假、購物饗宴、奢華體驗、獎勵旅遊，甚至是舉辦海外婚禮等。

代表團參加極具南亞旅遊貿易產業指標性、新德里規模最大的SATTE旅展，今年台灣館以觀光品牌「TAIWAN – Waves of Wonder」首度在印度亮相，展館設計結合波浪曲線、黑色調及台灣美景燈箱呈現四季旅遊主題，也展現MICE旅遊的高端輕奢意象，吸引印度業者了解更多來台獎勵旅遊、商務旅遊及高端旅遊資訊。參展預計觸及超過100家印度業者及4萬名群眾。

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