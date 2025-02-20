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    南投水里民生橋重建發生火警 公所：無礙進度、4月中旬通車

    南投水里民生橋重建工程近日傳出火警，所幸及時撲滅，未有人員受傷，也不影響工程進度，預計4月可通車。 （記者劉濱銓攝）

    南投水里民生橋重建工程近日傳出火警，所幸及時撲滅，未有人員受傷，也不影響工程進度，預計4月可通車。 （記者劉濱銓攝）

    2025/02/20 17:09

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉市區民生橋重建工程，近日傳出工區發生火警，引發民眾疑慮；水里鄉公所回應，係廠商施作橋面伸縮縫時，因焊接噴濺的火星不慎引燃保麗龍所致，不過當下已用滅火器撲滅，未有人員受傷，該起火警也不影響施工進度，預計3月26日完工，之後驗收完畢，4月中旬可通車。

    水里鄉民生橋是連結水里火車站以及水里鄉公所的重要橋梁，惟年久橋墩裸露列為危橋，水里鄉公所為此展開重建，去年風災頻仍，嚴重影響工程進度，且因橋梁未能及時完工，導致連續2年春節返鄉交通受到影響，地方都期盼橋梁能儘速完工，不料日前卻傳出橋頭處發生火警，引發民眾擔心工程再度延宕。

    水里鄉公所表示，橋梁工區火警發生在橋頭處，屬於開放場域，係因廠商在進行橋面伸縮縫作業時，因焊接噴出的火花引燃一旁的保麗龍，導致工區冒出濃煙，不過當下已用滅火器撲滅，消防隊到場後也無火勢，事後要求廠商務必將工區的易燃物隔開，並請監造單位加強督促，確保施工品質與工區安全。

    公所也指出，民生橋重建預計3月26日完工，之後就會進行驗收，由於驗收還需一些時間，可能趕不及清明連假通車，預計4月中旬就可通車。

    南投水里民生橋重建工程已連2年影響春節返鄉交通，預計3月26日完工，4月可通車。（記者劉濱銓攝）

    南投水里民生橋重建工程已連2年影響春節返鄉交通，預計3月26日完工，4月可通車。（記者劉濱銓攝）

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