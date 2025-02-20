疏解嘉義水上中興路平交道瓶頸 擬開闢道路分流

水上村平交道預計將進行拓寬。（記者林宜樟攝）

2025/02/20 17:14

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉中興路平交道長年車輛阻塞，地方盼能改善，立委蔡易餘今天邀相關單位到中興路平交道南側的水上村平交道會勘，討論解決方案，初步擬決定將水上村平交道拓寬，2處平交道間開闢長360公尺的4公尺寬單向南下道路，進行分流，將由縣政府建設處及公路局提出評估計畫，疏解瓶頸。

蔡易餘、交通部公路局、鐵道局、台鐵公司、國土署、嘉義縣府建設處及水上鄉公所等單位現地會勘討論，蔡易餘說，鐵道局目前重啟水上段鐵路高架化評估，但結果尚未出爐，短期內無法解決中興平交道交通瓶頸問題，經討論，初步擬定在中興平交道鐵道西側至水上村平交道間新闢長約360公尺、寬度4米的單向南下分流道路，分散中興路進入水上市區的車流。

請繼續往下閱讀...

水上鄉長林緗亭說，水上鄉粗溪平交道因調度場啟用後，將永久封閉，未來車輛行經中興路平交道的交通壓力將加劇；鄰近水上村平交道的市政街上未來將有公托家園、國小通學步道及通往水上鄉農會的人行步道，地方需拓寬水上村平交道至8公尺，開放汽車通行，確保周邊交通順暢，盼中央與地方儘速將該案列為專案計畫，以免交通壅塞問題惡化。

蔡易餘說，分流後車輛將不會阻塞在台一線上，解決中興路與平交道距離過短造成的擁塞問題，並提供足夠的駐車空間，供車輛在平交道口等候通行時停靠，提升道路安全性與通行效率；水上村平交道拓寬部分，預計拓寬為8公尺，配合分流道路工程，讓汽車可通行。

縣府建設處表示，將儘速整理規劃內容，1個月內將詳細計畫提送公路局審議，完成前置作業。

鐵路旁將開闢4公尺寬道路分流車輛。（記者林宜樟攝）

立委蔡易餘（右二）及水上鄉長林緗亭（右一）聽取簡報。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法