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    2025台灣燈會在桃園 連3天傳統與當代文化藝術展演

    「2025台灣燈會在桃園」，安排榮獲第32屆傳藝金曲獎「最佳傳統音樂專輯獎」「桃園市國樂團」擔綱演出。（圖由文化局提供）

    「2025台灣燈會在桃園」，安排榮獲第32屆傳藝金曲獎「最佳傳統音樂專輯獎」「桃園市國樂團」擔綱演出。（圖由文化局提供）

    2025/02/20 16:53

    〔記者謝武雄／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」進入倒數計時，A18主展區主舞台區今起連續3天都有專業團體進行表演，除今日「桃園市國樂團」擔綱演出外，明天邀請法國「法國Cie Tac O Tac劇團」，運用氣動高蹺特技演出夜光空中飛船，充滿奇幻的異國趣味，後天則邀請曾入選Taiwan Top的「采風樂坊」，內容精采可期，詳情可至官網查詢。

    其中「桃園市國樂團」連年入圍傳藝金曲獎，並榮獲第32屆傳藝金曲獎「最佳傳統音樂專輯獎」，將帶來傳統風采與現代韻味音樂，傳遞桃園多元族群文化底蘊。

    法國的「法國Cie Tac O Tac劇團」，集特技、馬戲、幽默、音樂和戲劇於一體，充滿奇幻的異國趣味；至於「采風樂坊」，該樂團活躍於國內外樂壇，除傳統音樂及台灣音樂，並致力於現代音樂演奏及結合跨界的劇場表演，以傳統音樂為根基融合各式文化，橫跨東方與西方，傳統與現代之間。

    「2025台灣燈會在桃園」，安排法國「法國Cie Tac O Tac劇團」，運用氣動高蹺特技演出夜光空中飛船，充滿奇幻的異國趣味。（圖由文化局提供）

    「2025台灣燈會在桃園」，安排法國「法國Cie Tac O Tac劇團」，運用氣動高蹺特技演出夜光空中飛船，充滿奇幻的異國趣味。（圖由文化局提供）

    「2025台灣燈會在桃園」，安排法國「法國Cie Tac O Tac劇團」，運用氣動高蹺特技演出夜光空中飛船，充滿奇幻的異國趣味。（圖由文化局提供）

    「2025台灣燈會在桃園」，安排法國「法國Cie Tac O Tac劇團」，運用氣動高蹺特技演出夜光空中飛船，充滿奇幻的異國趣味。（圖由文化局提供）

    「2025台灣燈會在桃園」，安排曾入選Taiwan Top的「采風樂坊」，內容精采可期。（圖由文化局提供）

    「2025台灣燈會在桃園」，安排曾入選Taiwan Top的「采風樂坊」，內容精采可期。（圖由文化局提供）

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