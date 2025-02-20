客人五連問還嗆他態度差 蝦皮智取店員工崩潰：去「有人店」

蝦皮店到店陸續推出智取門市，主打24小時自助取件服務，示意圖。（蝦皮提供）

2025/02/20 17:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年來越來越多店家採用「無人商店自助模式」，但有些顧客仍習慣有人服務，導致雙方衝突摩擦不斷。一名在蝦皮智取店上班的網友透露，他在工作時遇到一位客人連續發問5個問題，影響到他的工作進度，讓他無奈直呼這明明是智取店，想要有人幫忙請去「有人店」。

該名網友昨（19）日在社群論壇「Dcard」發文 抱怨，他的工作內容只需要將包裹放進智取櫃後就能離開，並不負責提供客戶服務，但卻有位客人接連提出5個問題，「要怎麼輸入電話號碼、要怎麼取貨、找錢在哪裡、取貨櫃位在哪裡、櫃子裡的包裹拿了就能走嗎？」

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對此，原Po雖然請客人先查看旁邊的中文教學，但對方仍不停追問。更讓他傻眼的是，客人取完貨後竟然冷冷說一句，「先生，你知道你態度很差嗎？做服務業做成這樣！」讓他忍不住回嗆，「你知道這家店叫什麼名字嗎？叫智取店，無人服務的店！我的工作不包含服務客人，你要有人服務的話，要去有人店」。

最終，客人氣噗噗離開，他忍不住在文內吐槽，「呵呵，店名都告訴你們了，還一直渴望有人服務是怎樣？」

貼文曝光後，掀起兩派網友論戰，有些人認為這名客人是奧客，不願意動手操作還指責員工態度，「台灣不意外，奧客起手式：你態度很差！」、「那麼簡單的操作，居然懶到都不自己了解，還是那位客人真的智商堪憂？」、「智取，有智商的再取」。

不過也有網友持反對意見，認為原Po態度確實不夠友善，「一個會接觸到客戶的職位，說自己的工作不包含服務客戶，笑死」、「工作內容確實不是服務客人，但你也是蝦皮員工，不可能這麼簡單的問題也無法回答別人？」

有熟悉蝦皮智取店作業流程的內行人表示，該店員工主要工作是在15秒內放入每個包裹，如果超時太久或太多次，可能會被主管關切，甚至面臨工作不合格進而被辭退的風險，因此真的沒時間一一解答顧客問題。

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