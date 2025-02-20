為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投抽查市售蔬菜揪4件農藥殘留 移請生產縣市裁處

    南投縣府衛生局上月抽驗賣場、市場等通路的蔬果，看農藥殘留是否超標。（南投縣衛生局提供）

    南投縣府衛生局上月抽驗賣場、市場等通路的蔬果，看農藥殘留是否超標。（南投縣衛生局提供）

    2025/02/20 16:53

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣衛生局1月抽驗市售蔬果21件，檢驗農藥殘留，其中有4件不符合規定，各來自不同的通路，不乏知名賣場。縣衛生局表示，第一時間已通知相關業者下架不合格產品，並已移請供應商所在地的衛生機關辦理後續裁處，另也提醒消費者在選購蔬果時，可選擇有認證的農產品，並注意產地與標示。

    南投縣衛生局1月份抽驗市售蔬果有21件，另別來自賣場、傳統市場，經檢驗農藥殘留，發現有4件不符合規定，這4件分別為：美廉社埔里鐵山店的茼蒿、台灣楓康超市埔酒分公司的履歷敏豆、埔里瑞興果菜行的韭菜、埔里山城蔬果行的刈菜。

    縣衛生局表示，抽驗到4件蔬菜有農藥殘留不規定後，已第一時間就通知相關業者下架該件不合格產品，並將問題產品的來源追溯至上游供應商，移請該供應商所在地的衛生機關，請其依法進行裁處，以防止不合格產品再次流入市場。

    衛生局說，農藥的合理使用，有助於農作物防治病蟲害，但如果農藥使用過量或未遵循安全間隔期，可能導致農藥殘留超標，進而影響人體健康，衛生局持續監測市場流通的蔬果，透過超市、賣場、傳統市場等不同通路的抽驗機制，確保農產品的安全性。也建議消費者，買回家的蔬果能正確的清洗與浸泡、妥善保存，也希望能儘快食用。

    傳統市場的蔬果行也在抽驗農藥殘留的對象內。（南投縣府提供）

    傳統市場的蔬果行也在抽驗農藥殘留的對象內。（南投縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播