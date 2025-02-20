南投抽查市售蔬菜揪4件農藥殘留 移請生產縣市裁處

南投縣府衛生局上月抽驗賣場、市場等通路的蔬果，看農藥殘留是否超標。（南投縣衛生局提供）

2025/02/20 16:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣衛生局1月抽驗市售蔬果21件，檢驗農藥殘留，其中有4件不符合規定，各來自不同的通路，不乏知名賣場。縣衛生局表示，第一時間已通知相關業者下架不合格產品，並已移請供應商所在地的衛生機關辦理後續裁處，另也提醒消費者在選購蔬果時，可選擇有認證的農產品，並注意產地與標示。

南投縣衛生局1月份抽驗市售蔬果有21件，另別來自賣場、傳統市場，經檢驗農藥殘留，發現有4件不符合規定，這4件分別為：美廉社埔里鐵山店的茼蒿、台灣楓康超市埔酒分公司的履歷敏豆、埔里瑞興果菜行的韭菜、埔里山城蔬果行的刈菜。

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縣衛生局表示，抽驗到4件蔬菜有農藥殘留不規定後，已第一時間就通知相關業者下架該件不合格產品，並將問題產品的來源追溯至上游供應商，移請該供應商所在地的衛生機關，請其依法進行裁處，以防止不合格產品再次流入市場。

衛生局說，農藥的合理使用，有助於農作物防治病蟲害，但如果農藥使用過量或未遵循安全間隔期，可能導致農藥殘留超標，進而影響人體健康，衛生局持續監測市場流通的蔬果，透過超市、賣場、傳統市場等不同通路的抽驗機制，確保農產品的安全性。也建議消費者，買回家的蔬果能正確的清洗與浸泡、妥善保存，也希望能儘快食用。

傳統市場的蔬果行也在抽驗農藥殘留的對象內。（南投縣府提供）

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