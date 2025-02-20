鶯歌永吉公園櫻花盛開粉浪漫 3月同框炮仗花拱門花廊再拍一波

鶯歌區永吉公園是新北市賞櫻勝地之一。（記者陳奕劭攝）

2025/02/20 16:39

〔記者陳奕劭／新北報導〕春天是賞櫻的季節，鶯歌區永吉公園內有多樣花卉，占地面積廣達1萬5214平方公尺，是新北市知名生態公園，近期一半以上的粉紅色櫻花在園區內盛開，吸引各地遊客慕名而來，橘黃色炮仗花預計3月綻放，形成豐富色彩。

鶯歌區長曾明華說，永吉公園以花朵樂園為主題，由永吉里里長林茂哲與里內志工認養細心照料，讓遊客欣賞最佳美景，值得肯定與推薦更多人到訪。

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曾明華指出，永吉公園不只以炮仗花聞名全台，園區近期盛開一半以上的粉色櫻花，在步道上向前望，映入眼簾的是藍天白雲綠地與粉花，如畫般絢麗，花團錦簇，整座公園色彩豐富，各地遊客慕名而來，綿延的橘黃色炮仗花布滿一圈圈的拱門花廊，即將於3月盛開，屆時將是最佳拍攝景點，歡迎大家賞花，享受一場視覺與心靈的愉悅之旅。

談到永吉公園櫻花盛開，林茂哲說，公園內櫻花種類繁多，有山櫻花、枝垂櫻及香水櫻等，不只單棵櫻花漂亮，每一棵都開得很好。

遊客到永吉公園可搭乘公車981、265路線在「永吉公園」站下車；開車在國道2號大湳交流道下，沿鶯歌路前行右轉鶯桃路即可抵達。

綿延的橘黃色炮仗花布滿一圈圈的拱門花廊，即將於3月盛開。（記者陳奕劭攝）

鶯歌區永吉公園內種植多樣種類櫻花。（記者陳奕劭攝）

鶯歌區永吉公園櫻花綻放，吸引遊客拍照打卡。（記者陳奕劭攝）

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