彰化縣環保志工特殊訓練再升級 服務滿3年300小時還能免費玩溪頭

彰化縣環保局推動環保志工特殊訓練，預計舉辦10場專業課程。（彰化縣環保局提供）

2025/02/20 16:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕環保志工福利大升級！彰化縣環保局今年積極推動環保志工特殊訓練，預計舉辦10場專業課程，首場已在彰化市成功藝文館登場，後續也將陸續在田中鎮公所、社頭鄉公所等地開班。隨著志工需求增加，目前報名參訓人數已達600多人，全年受訓人數有望突破1000人。

彰化縣環保志工人數已超過1萬5000人，這群綠色守護者是社區環境維護的重要支柱。環保局說，為確保志工執勤安全，凡持有環保局核發之志願服務紀錄冊，或其他局處的志工紀錄冊並完成特殊訓練者，均可申請志工保險，提供更有保障的服務環境。

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環保局也透過一系列獎勵機制，鼓勵志工持續投入，依照服務時數與年資，地方政府頒發銅牌（滿2年、1000小時）、銀牌（滿3年、1500小時）、金牌（滿5年、2000小時），中央則設有更高標準的獎勵制度，最高可獲得金牌榮譽（8000小時）。

「當志工不僅是助人，更能享有實質福利！」環保局長江培根說，服務年資滿3年、時數達300小時以上的志工，可申請志願服務榮譽卡，持卡者可免費或優惠進入全國多處風景區與文教設施，如溪頭、八仙山國家森林遊樂區、福壽山農場等，享受專屬回饋。

與其他縣市不同的是，彰化縣更推動「認同卡」制度，攜手在地企業商家，提供食、衣、住、行、育、樂多元優惠，擴大志工福利範圍，也讓社會更認同志願服務的價值。

江培根說，推動淨零綠生活需要全民參與，專業的環保志工是守護環境的關鍵力量。透過此次特殊訓練，不僅能提升志工的環保專業素養，也讓更多人受惠於完善的福利與獎勵，號召更多有志之士加入這場綠色行動。

民眾若有興趣參與，可洽環保局綜合計畫科，或撥打專線（04）7115655分機116、117林小姐，為守護家園盡一份心力！

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