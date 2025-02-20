台南購物節抽出300萬金磚大獎 得主接獲黃偉哲通知電話超鎮定

台南市長黃偉哲與贊助單位共同抽出本屆台南購物節最大獎，價值300萬元、重達1公斤黃金磚的得主。（記者蔡文居攝）

2025/02/20 16:25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南購物節活動累積消費金額達63億元，台南市政府今天在南市府永華市政中心舉辦壓軸抽獎記者會，由市長黃偉哲從近9千萬組抽獎序號抽出本屆最大獎，價值300萬元、重達1公斤的黃金磚，得主方先生是在新營全聯金華門市購物被抽中。

黃偉哲現場Call out給得主方先生，並自稱是台南市警察局防詐騙團，告知當事人幸運抽到台南購物節最大獎，價值300萬元、重達1公斤的黃金磚。當事人接到市長電話時十分鎮定說，「中獎了，你們不用寄通知嗎？」黃偉哲表示會再另外寄通知，並恭喜他中獎，當事人確認真的中獎後，十分開心。

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黃偉哲表示，本屆台南購物節從去年10月15日至今年2月15日，雖然活動時間較去年少2個月，但累積消費金額仍達63億元，成績相當亮眼，可見台南購物節深受民眾歡迎。

他感謝全市店家及消費大眾的熱情支持，以及相關單位贊助獎品，市府會持續努力讓下一屆台南購物節的獎品更豐富，最大獎價格更高，歡迎未來大家一起參加台南購物節。

南市經發局表示，今天壓軸抽獎項相當豐富，除了價值300萬元的1公斤黃金金磚之外，還有Toyota百萬油電車、天然寶石鑽墜、YAMAHA電動機車、iPhone16手機、實用家電、數位行銷券專屬加菜金、商圈大禮包等134項獎品，總價值超過500萬元。中獎名單詳情請上台南購物節活動網站查詢。

台南購物節活動累積消費金額達63億元，台南市政府舉辦壓軸抽獎記者會，抽出所有獎項。（記者蔡文居攝）

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