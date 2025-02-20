奇！嘉市安祀超渡遷葬21榮民 飛來1隻蝴蝶停1小時

嘉義市政府今為21名無主榮民舉辦安祀超渡法會，現場出現1隻蝴蝶停留1小時，讓工作人員嘖嘖稱奇。（圖擷取自林家緯臉書）

2025/02/20 16:21

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府辦理「火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程」，遷葬原安葬在示範公墓第三區的21位無主，今天在嘉義市殯葬管理所舉辦安祀超渡法會，並將無主榮民骨骸安厝在軍人忠靈祠，讓後世祭祀、瞻仰，巧合的是，今舉辦法會後，工作人員發現會場飛來1隻蝴蝶，停在牌樓上約1小時，讓與會人員嘖嘖稱奇。

安祀超渡法會今上午在嘉市殯葬管理所舉行，嘉義市長黃敏惠主持開香及點燈儀式，隨後眾人上香、獻花果、獻爵，向已故21位榮民英靈致上最高敬意。

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黃敏惠表示，市府自籌7572萬1000元，加上中央補助2億8485萬3000元，總經費3億6057萬4000元，辦理火化場聯外道路拓寬工程，去年7月已動工，開闢道路過程中，發現原安葬在示範公墓第三區21副骨骸為榮民，感念他們曾保家衛國，經與榮民服務處連繫、確認身分，今辦理安祀超渡法會後，將骨骸安葬至嘉義縣軍人忠靈祠。

市府民政處長林家緯說，依一般遷葬流程，無主骨骸造冊後暫置在無主納骨塔，經10年仍無家屬認領，舉辦法會去化；他當時現勘發現許多墓碑刻有故榮民、陸軍上尉等字，與民政處、殯葬管理所同仁奔走、協調，最後確認其中21人為榮民，超渡後入祀嘉義縣軍人忠靈祠享受萬年香火。

巧合的是，今法會結束，眾人自會場走出，有工作人員赫然發現1隻蝴蝶停在牌樓「榮民」2字上，且停了約1小時，讓林家緯有感而發，在臉書貼文提到，「不管是自然現象或是巧合，還是民俗上的傳說，但就我而言，我真的相信榮民伯伯們看見了！」

林家緯表示，傳統習俗相信，喪禮出現蝴蝶、蛾等昆蟲是先人的化身，因此看到蝴蝶出現在法會會場，對他及民政處、殯葬所人員來說，居間協調、奔走的努力付出，宛如受到先人肯定，感到很欣慰。

嘉義市長黃敏惠今率眾人向無主榮民上香、祭祀。（圖由嘉義市政府提供）

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