2025台北花伴野餐明起報名 三代同堂攝影棚、星光音樂會首度登場

「2025台北花伴野餐」2月21日上午10時於官網開放報名。（台北市觀傳局提供）

2025/02/20 16:16

〔記者甘孟霖／台北報導〕今年的「台北花伴野餐」將於3月15日於大安森林公園熱鬧登場，北市觀光傳播局指出，今年以「三代同堂」及「環保永續」為活動主軸，精心規劃5大主題野餐區，並首度推出「三代同堂戶外攝影棚」，將有專業攝影師為報名家庭拍攝全家福照。活動於2月21日起開放報名，報名成功民眾，活動當天可至現場兌換限量野餐墊與精美餐盒。

觀傳局長王秋冬表示，今年活動分為五大主題野餐區，包含以音樂為主題的「搖擺饗宴」、結合環保的「綠遊派對」、毛孩專屬樂園「蹓蹓毛孩」、親子共讀「大地繪閱」及結合2025雙北世界壯年運動會的「樂活運動」等，傍晚5點半至8點也首次舉辦星光浪漫音樂會。

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此外，觀傳局今年也首度推出「三代同堂戶外攝影棚」，將在活動現場打造主題式情境野餐區，由攝影師為報名家庭捕捉幸福畫面，參加者可領取活動限定版全家福照片與限量超值大禮包，包含獨家野餐墊、ESG環保蔬食餐盒、飲料、文具蠟筆和小點心等多重好禮，還可獲得1組「5合1精修相本」。

觀傳局表示，「2025台北花伴野餐」將從2月21日上午10時於官方網站開放報名，活動採2人一組方式，每一組限報名1個場域，成功報名可於活動當天至報名場域的服務台憑序號免費兌換1個「2025花伴野餐限量版野餐墊」及1份蔬食餐盒，10人以上團體須另洽執行。單位報名（週一至週五上午10:00~12:00、下午1:00~6:00，報名專線：02-23881997轉分機15，王小姐）。

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