公務人員退撫基金收益數逾1600億元 創歷史新高

退撫基金去（113）年度運用收益數續創歷史新高達1600.26億元，年收益率為17.49％。（圖由基金管理局提供）

2025/02/20 16:04

〔記者林曉雲／台北報導〕考試院今（20）日召開院會，銓敘部以「公務人員退休撫卹基金113年截至12月底止之財務運用情形」為題進行業務報告，退撫基金去（113）年度運用收益數續創歷史新高達1600.26億元，年收益率為17.49％。

考試院長周弘憲表示，全球經濟雖然處溫和成長態勢，惟面對全球經濟成長走勢可能趨緩及主要國家貿易政策等不確定因素干擾，金融市場波動勢將加劇，基金管理局除應密切關注國際經濟金融情勢變化，掌握市場投資契機，亦應適時分散風險，以穩定提升整體基金收益，維護參加基金人員權益，以達基金永續經營之長期目標。

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銓敘部報告指出，受惠於人工智慧等AI新興科技產業表現優異、美國經濟穩健成長及通膨逐步降溫，加上主要國家央行開始降息提振經濟，去（113）年全球股市多呈現強勁上揚走勢，基金整體收益數續創歷史新高達1600.26億元，年收益率亦創下17.49％佳績；另以去年12月31日為基準日，近3年、5年、10年之加權平均收益率分別為8.88％、9.36％、6.94％，長期績效表現穩健。

公務人員退休撫卹基金管理局表示，美國新政府上任後即開啟提高關稅政策，除對全球經濟成長與通貨膨脹帶來隱憂外，中國新創公司開發之新型AI模型，亦將為競爭日益激烈的地緣政治衝突增添變數，惟預期今（114）年AI科技等新興應用市場仍持續成長擴大，全球成長態勢仍可審慎樂觀，未來風險部分需特別關注AI管制政策升級、美國總統川普的政策走向及地緣政治等政經情勢變化，基金管理局將持續靈活調整基金資產配置，以提升整體基金績效表現。

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