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    宜蘭中小學運動會登場2485人參賽 足球、棒球及拔河融入舞蹈

    宜蘭縣中小學運動會為期3天，首日開場表演學子將足球、棒球及拔河等運動項目融入舞蹈，展現來自鄉村的活力。 （宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣中小學運動會為期3天，首日開場表演學子將足球、棒球及拔河等運動項目融入舞蹈，展現來自鄉村的活力。 （宜蘭縣府提供）

    2025/02/20 16:05

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣中小學運動會今天登場，為期3天賽事共有2485位選手參賽，並分8組角逐20個競賽錦標，今年由三星鄉的國中、小學承辦，主題為「蔥勁十足」，開場表演將足球、棒球及拔河等運動項目融入舞蹈，展現來自鄉村的活力。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，宜蘭孕育出許多聞名全國及國際賽事的傑出選手，去年在全國中等學校運動會中，勇奪30金、18銀及25銅，金牌數創歷年新高，期盼透過辦理中小學運動會，培養更多縣內優秀選手，也帶動縣民的運動風氣。

    今年賽事由三星鄉承辦，以農業、文化及觀光聞名全國，活動主題圍繞知名農特產「三星蔥」，並透過花鼓演出以及足球、棒球、拔河等各項運動融入舞蹈表演，祝福所有選手都能在田徑場上旗開得勝，展現宜蘭學子的「蔥勁（衝勁）！」

    宜蘭縣府教育處表示，賽事為期3天，將於22日下午3點半舉行閉幕式，這次賽事計有2485人參賽，競賽組別分國小學生男女組各2組、國中男女組各1組，以及高中男女組各1組，將在跳高、跳遠、推鉛球、壘球擲遠及大隊接力等項目中相互角逐。

    宜蘭縣中小學運動會為期3天，賽事共有2485位選手參賽，並分8組角逐20個競賽錦標。（宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣中小學運動會為期3天，賽事共有2485位選手參賽，並分8組角逐20個競賽錦標。（宜蘭縣府提供）

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