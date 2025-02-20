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    績效創新高 公保準備金收益1190億元

    敘部今（20）日在考試院院會中報告，公保準備金去（113）年度運用收益為1190億元，市值法收益率達24.72％，績效創新高。（圖由銓敘部提供）

    敘部今（20）日在考試院院會中報告，公保準備金去（113）年度運用收益為1190億元，市值法收益率達24.72％，績效創新高。（圖由銓敘部提供）

    2025/02/20 15:41

    〔記者林曉雲／台北報導〕銓敘部今（20）日在考試院院會中報告，公保準備金去（113）年度運用收益為1190億元，市值法收益率達24.72％，績效創新高。

    考試院今日召開第14屆第9次會議，銓敘部以「公教人員保險準備金113年截至12月底止之財務運用情形」為題進行業務報告。考試院長周弘憲表示，公保準備金113年度運用績效表現亮眼，惟全球金融市場詭譎多變，請受委託負責投資的台灣銀行持續留意因應，靈活調整投資策略，維護被保險人之權益。

    銓敘部指出，113年度MSCI全球指數及台灣加權股價指數分別上漲17.49％、28.47％，公保準備金採靈活資產配置方式，均衡布局國內外金融市場，截至113年12月底止，整體運用規模為5913億元，113年度運用收益為1190億元，採市值法之收益率達24.72％，投資績效續創歷年新高。

    銓敘部說明，公保準備金依年度運用計畫，採多元、穩健與彈性的資產配置，未來仍將持續留意全球金融情勢，包括美國經貿新政動向、地緣政治、中國經濟前景等不確定因素，著重投資風險之管控，適時依金融市場變化動態調整投資策略，以提升長期投資績效。

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