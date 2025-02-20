對人類作出貢獻 唐獎得主故事今上YT

唐獎教育基金會將去年唐獎得主的故事拍成影片，奧馬爾．亞基來自於約旦沙漠難民家庭，隻身前往美國求學，成為減碳永續的「網格化學」先驅。（圖由唐獎教育基金會提供）

2025/02/20 15:39

〔記者林曉雲／台北報導〕獎金高達台幣5000萬元的唐獎，自2014年迄今舉辦6次，唐獎教育基金會將去（2024）年唐奬得主的故事，拍成4支專題影片「減碳永續的網格化學先驅」、「GLP-1藥物研發的神奇之旅」、「縱橫古今立言警世的史學泰斗」、「實踐人權與正義的全球領袖」今（20）日起在唐獎YouTube、官網上線，後續也將在多個國內外電視頻道播出，並免費提供給有意公開播放的學術機關等。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，唐獎得主均為對世界具創新實質貢獻及影響力的成就者，基金會遠赴世界各地採訪得主與相關人士，並以專業的紀錄片手法，拍攝他們一生追求真知，造福世界的努力，傳承人類智慧，也為世界文明寫歷史，期待大眾透過觀看系列影片，輕鬆理解得主們的卓越貢獻，增進自然與人文知識，並從國際頂尖得主的視角與胸襟理解世界，汲取人生智慧，獲得啟發與鼓勵，英文版也將在3月完成上線。

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每支影片45分鐘，包括唐獎永續發展獎得主奧馬爾．亞基；3位生技醫藥獎得主喬爾．哈本能、司維特蘭那．莫依索夫及延斯．祖爾．霍斯特；漢學獎得主許倬雲及法治獎得主瑪麗．羅賓遜，基金會赴美國、丹麥、愛爾蘭等國拍攝，以得主的家庭成長背景、學習研究歷程到人生觀等不同面向，紀錄得主一生為堅持理念所付出的心血與成果，並蒐錄珍貴的歷史照片與影像、科普圖片與動畫以及去年來台期間的精華內容。

永續發展獎得主奧馬爾．亞基來自約旦沙漠難民家庭，自小飽受資源匱乏之苦，15歲隻身前往美國，奮力求學成為「網格化學」開發先驅，10歲時在圖書館與分子結構的美麗邂逅、以樂高堆積木的方式編結化學分子並合成製作出MOFs和COFs材料，成功從濕度極低的環境中集水及擷取空氣中的二氧化碳，展現出非凡歷程，而他的初始動力源自對化學分子的熱愛，渴望解開物質組成之謎，並逐步發現科學成就背後涵藏改善世人生活的機會，因此推動「引路人計劃」，幫助開發中國家。

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