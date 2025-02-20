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    AI科技結合健康產業！新北AI智慧健康產業體驗創新日 3/11登場

    為因應超高齡社會的來臨及推動科技創新發展，經發局將於114年3月11日舉辦「新北市AI智慧健康產業體驗創新日」。（圖由新北市經發局提供）

    為因應超高齡社會的來臨及推動科技創新發展，經發局將於114年3月11日舉辦「新北市AI智慧健康產業體驗創新日」。（圖由新北市經發局提供）

    2025/02/20 15:35

    〔記者陳奕劭／新北報導〕因應超高齡社會的來臨並推動科技創新發展，「新北市AI智慧健康產業體驗創新日」將於3月11日在新北市政府登場，集結21家企業展出AI科技與智慧健康運用，邀請6位專家與企業領袖分享最新趨勢，活動免費參加，報名論壇並全程參與者，還有機會抽中2025雙北世壯運吉祥物壯寶周邊商品。

    市府經濟發展局表示，「新北市AI智慧健康產業體驗創新日」圍繞「終身學習」、「健康管理」與「自主照護」3大主題，今年活動邀請21家企業參展，展示最先進的AI科技與智慧健康應用，包括「泰博科技」健康數值偵測智能戒指、「大心生物」智能尿布與智能隨身尿袋、「北之特樂銀」AI偵測骨盆健康助行器、「倍思親」提供各式醫療護具、「源星生醫」研發攜帶型AI心律偵測儀與「全日罩健康」提供全方位居家智能照護等，現場提供技術體驗，並設置商務媒合專區，讓企業與產業夥伴掌握市場商機，即起開放企業參展

    經發局指出，活動當天也安排台灣老大人活力發展協會執行長葉左丞、智齡科技執行長康仕仲、亞東醫院副院長張至宏、遠傳資訊暨數位轉型科技群協理陳國正、板橋榮家主任陳桂美、泰博科技董事長陳朝旺等講師，分享新技術如何改變高齡照護模式並創造未來商機，即日起論壇開放報名

    「新北市AI智慧健康產業體驗創新日」將於3月11日在新北市政府一樓彭園新板館宴會廳登場，活動免費參加，歡迎民眾報名，掌握智慧健康產業趨勢。

    活動集結21家企業展出AI科技與智慧健康的新技術，並邀請6位產業專家分享產業趨勢，探索智慧健康產業的無限可能。（圖由新北市經發局提供）

    活動集結21家企業展出AI科技與智慧健康的新技術，並邀請6位產業專家分享產業趨勢，探索智慧健康產業的無限可能。（圖由新北市經發局提供）

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