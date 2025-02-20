女職員控遭花蓮某校長酒後性侵投訴無門 縣府：調查進行中

花蓮近日傳出一起校長利用公務出差之便性侵女職員的案件，民進黨立委陳培瑜（左一）、花蓮縣議員楊華美（中）、婦女救援基金會執行長杜瑛秋（右一）、勵馨基金會副執行長王淑芬（左二），以及受害者丈夫（右二）20日召開聯合記者會，指控花蓮縣政府對於相關案情調查消極、監督不足且管理失職。（記者廖振輝攝）

2025/02/20 15:44

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花蓮某校長爆趁出差性侵女職員 被害人痛訴：向縣府求助無門

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮某國小校長去年11月至台北出差開會，卻在餐敘酒後將另一校女職員帶去汽車旅館性侵，女職員曾寫信至縣長信箱投訴，卻被消極處理。花蓮縣議員楊華美今天說，司法訴訟與行政調查是兩件事，縣府遲未啟動行政調查，外聘調查小組上週才成立，痛批縣府「應作為而不作為，是消極還是企圖包庇」？

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對此，縣府教育處長翁書敏表示，教育處在接獲訊息後去年已展開調查程序，外聘專家學者組成的調查小組發現需要進一步釐清其他事項，將深入調查作出完整報告，目前調查仍在進行中，盼釐清事件的真相，如調查結果屬實就會做後續處理，強調會堅持勿枉勿縱。

包括民進黨立委陳培瑜、無黨籍花蓮縣議員楊華美、婦女救援基金會執行長杜瑛秋、勵馨基金會副執行長王淑芬等，今天陪同受害人丈夫在台北召開記者會揭發此事。

楊華美痛批，受害者在去年12月5日向縣長信箱陳情，但當事人未接獲行政調查通知的狀況下，縣府12月19日逕自回覆「進入司法程序，將依裁判書循相關規定咎責」，完全沒有積極調查、不聽被害人的聲音。

楊華美認為，行政與司法訴訟是兩件事，花蓮教育界這麼大的風紀案件，縣府應調查事實，對有違失校長進行懲處，甚至依「性工法」，在調查過程可先對行為人停職，然而很遺憾的是，被害人陳情至今2個多月，都沒有看到主管機關的動作，直到上週外聘委員調查小組才成立，縣府這種「應作為卻不作為的態度，是消極還是包庇？」

受害者丈夫說，去年11月21、22日妻子到台北出差開會，該名校長積極邀約參加會後餐敘，妻單純以為是公務會議後聚會而參加，但酒後被校長帶至汽車旅館性侵，雖然投訴到縣長信箱，縣府的回應卻說要等到司法訴訟結束才會懲處，這讓他們夫妻很無助，妻子也於今年2月1日離職。由於加害者是校長，擔心這不是個案，因此決定召開記者會。

「為什麼會發生這樣的事情？我是不是哪裡做錯了？」受害者透過變聲處理的錄音表示，至今仍無法走出傷害，經歷深深的自我懷疑與痛苦，更不是一句「時間能沖淡一切」就能帶過，甚至還要面對外界質疑甚至譴責的二度傷害，也謝謝每個願意伸出手的人。

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