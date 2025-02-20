DSET研究半導體產業 未來10年用電無虞、乾旱恐讓先進製程缺水

科技民主與社會研究中心（DSET）投入調查，針對半導體產業的水資源與電力，進行氣候變遷與基礎建設韌性相關分析，發現升溫衝擊廠務用電，乾旱恐致缺水，還要擔心地震等其他天然災害。（記者吳柏軒攝）

2025/02/20 15:19

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會成立的科技民主與社會研究中心（DSET）投入調查，針對半導體產業的水資源與電力，進行氣候變遷與基礎建設韌性相關分析，今（20日）公布報告，其中加上2奈米製程的用量需求估算，10年內尚無缺電疑慮，但乾旱恐讓先進製程缺水，建議政府加強氣候風險評估，業者資訊揭露，投資儲能、再生水等因應。

DSET主任杜文苓指出，該報告與環境權保障基金會共同撰寫，是首份針對台灣半導體產業的水資源與電力使用安全問題，強調不單純以供需分析，更強調晶圓廠所在區域的資源調度狀況與氣候風險暴露。

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DSET兼任研究員林孟慧指出，長期趨勢，台灣極端乾旱導致缺水，平均氣溫上升降低發電及輸配電效率，推升用電需求，舉例過往以為半導體製程用電佔大宗，但報告發現，製程佔全廠耗電46.1％，其他能耗是廠務，空調更是耗電大宗，而氣候變遷升溫將對廠務系統用電造成衝擊。

用水方面，林孟慧表示，過去2012到2024年各地減壓或分區供水等天數，前3名為台南、新竹及高雄，與半導體業聚落高度重疊，而再生水與海水淡化成為半導體產業重要水源，但缺乏市場規模、中央與地方政府權責未明，再生水等基礎建設沒跟上，乾旱期恐無法即時供應製程。

「總量而言，台灣目前沒有缺電疑慮！」林孟慧說，透過逐日夜尖峰期用電利用率最高的時間點，選取最大電力供應與用電量作為基線，再加上2奈米先進製程最高用電量（約1.928GW），推估未來10年無缺電問題，但「中電北送」數據與北部變電所利用率高過5成，台灣仍高度仰賴電力系統調度，需強化節點韌性，加快擴建工程。

環權會副執行長許博任建議，台灣政府應超越供給面，採全面的氣候治理轉型，透過政策工具提高水利與電力基礎設施韌性，投資儲能、再生水乃至分散式電網等，地方政府須負擔更多再生能源與再生水供應責任，持續推動傳統難減碳產業轉型等。

環境部長彭啟明也說，台積電公司股票漲5元，大盤指數就漲40點，左右台灣經濟波動，應讓半導體知道氣候風險，舉例台積電也高度投資成本減碳、用水分配等，認為除了減碳，「調適」也是重要工作，希望未來不只半導體，其他行業如水泥業更需要相關報告。

科技民主與社會研究中心（DSET）針對半導體產業的水資源與電力，進行氣候變遷與基礎建設韌性相關分析，其中拿出台灣過往各地區缺水因應措施的天數，其中前三名為台南、新竹、高雄，與半導體產業發展區域高度重疊。（圖擷取自DSET報告）

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