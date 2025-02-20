為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    怪鳥出沒汐止疑受傷落難 原來是罕見鳥界「魔性抖肩舞王」

    罕見鳥界魔性抖肩舞王山鷸來台渡冬落難獲救。（新北動保處提供）

    罕見鳥界魔性抖肩舞王山鷸來台渡冬落難獲救。（新北動保處提供）

    2025/02/20 15:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕新北市汐止橫科山區一名追姓民眾近日通報，有隻嘴喙尖長羽色類似竹雞、體型圓滾的怪鳥飛入公司，疑似受傷滯留不走，請求市府動物保護防疫處救援安置。動保處長楊淑方今表示，動保人員抵達現場喜見是來台渡冬，有候鳥界「魔性抖肩舞王」之稱的山鷸，該鳥類在台鮮少有完整生態觀察紀錄，將其帶回檢查並無明顯外傷，近日已野外放飛。

    動保員程沛宏指出，山鷸屬於夜行性鳥類，白天隱蔽、夜間常棲息於地面覓食，在台灣賞鳥界雖然算不上稀有，但實屬罕見，獸醫師檢查確認除了左腳關節小塊擦傷破皮，身體、翼翅沒有明顯損傷，進食、精神狀況也都一切正常，歷經休養觀察一段時間，行動和飛翔恢復正常，已送至野外放飛，協助返鄉重回故土。

    旅台日籍鳥類攝影家片柳文光說，山鷸又名丘鷸，為鷸科丘鷸屬鳥類，是一種中小型涉禽（水岸邊活動），分布於溫帶和亞北極的歐亞大陸，繁殖棲地偏好遠離城市，乾燥、溫暖、腐植土層可供覓食和飛行的森林空曠區域，作息和飛行方式類似貓頭鷹或蝙蝠，覓食來源則以蚯蚓、甲殼類幼蟲、植物軟莖或種子、水中小魚蝦等，逗趣抖肩舞步移動行為，據悉是為引誘地上昆蟲和小生物，透過踩踏來感應食物位置。

    動保處說明，牠的頭頂朝後背延伸有數塊黑色橫斑，飛羽、覆羽呈黑褐色，具有銹红色横斑和淡灰黄色端斑，其中外側顏色較深、内側較淡，腹部為淡黄色、背部呈紅棕色，適應林地草叢的隱蔽偽裝，尖喙神經敏銳，能探測藏在地下的蠕蟲輕易拉出。

    過去網路曾有一段母山鷸帶寶寶過馬路，走一步搖三下魔性抖肩逗趣模樣圈粉無數，但這隻鳥剛進來時，因為比較緊張，故未捕捉到類似畫面，以救治為優先。

    提醒民眾若發現住居或戶外發現動物或野生禽鳥遭受傷害，可撥打動保專線「1959」或電洽02-29596353通報動保處。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播