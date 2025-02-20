怪鳥出沒汐止疑受傷落難 原來是罕見鳥界「魔性抖肩舞王」

罕見鳥界魔性抖肩舞王山鷸來台渡冬落難獲救。（新北動保處提供）

2025/02/20 15:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市汐止橫科山區一名追姓民眾近日通報，有隻嘴喙尖長羽色類似竹雞、體型圓滾的怪鳥飛入公司，疑似受傷滯留不走，請求市府動物保護防疫處救援安置。動保處長楊淑方今表示，動保人員抵達現場喜見是來台渡冬，有候鳥界「魔性抖肩舞王」之稱的山鷸，該鳥類在台鮮少有完整生態觀察紀錄，將其帶回檢查並無明顯外傷，近日已野外放飛。

動保員程沛宏指出，山鷸屬於夜行性鳥類，白天隱蔽、夜間常棲息於地面覓食，在台灣賞鳥界雖然算不上稀有，但實屬罕見，獸醫師檢查確認除了左腳關節小塊擦傷破皮，身體、翼翅沒有明顯損傷，進食、精神狀況也都一切正常，歷經休養觀察一段時間，行動和飛翔恢復正常，已送至野外放飛，協助返鄉重回故土。

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旅台日籍鳥類攝影家片柳文光說，山鷸又名丘鷸，為鷸科丘鷸屬鳥類，是一種中小型涉禽（水岸邊活動），分布於溫帶和亞北極的歐亞大陸，繁殖棲地偏好遠離城市，乾燥、溫暖、腐植土層可供覓食和飛行的森林空曠區域，作息和飛行方式類似貓頭鷹或蝙蝠，覓食來源則以蚯蚓、甲殼類幼蟲、植物軟莖或種子、水中小魚蝦等，逗趣抖肩舞步移動行為，據悉是為引誘地上昆蟲和小生物，透過踩踏來感應食物位置。

動保處說明，牠的頭頂朝後背延伸有數塊黑色橫斑，飛羽、覆羽呈黑褐色，具有銹红色横斑和淡灰黄色端斑，其中外側顏色較深、内側較淡，腹部為淡黄色、背部呈紅棕色，適應林地草叢的隱蔽偽裝，尖喙神經敏銳，能探測藏在地下的蠕蟲輕易拉出。

過去網路曾有一段母山鷸帶寶寶過馬路，走一步搖三下魔性抖肩逗趣模樣圈粉無數，但這隻鳥剛進來時，因為比較緊張，故未捕捉到類似畫面，以救治為優先。

提醒民眾若發現住居或戶外發現動物或野生禽鳥遭受傷害，可撥打動保專線「1959」或電洽02-29596353通報動保處。

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