228易塞車省道路段出爐 交部建議搭客運享優惠、幸福巴士免費

主要城際道路易壅塞路段。（圖由公路局提供）

2025/02/20 15:10

〔記者吳亮儀／台北報導〕下週就是228和平紀念日連續假期，交通部公路局今天（20日）公布易塞車路段和管制措施，並建議民眾搭乘客運可享優惠，以及64條「幸福巴士」免費路線。

連續假期從2月28日（週五）起到3月2日（週日）共3天，公路局預估大多數的旅次型態為中短程的觀光休憩旅遊，且集中在風景遊樂地區。針對易壅塞路段，公路局已規劃替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等交通管制措施。

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此外，台9線蘇花路廊將持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行，並實施大客車優先措施；南迴公路將於尖峰時段實施車道管制措施，以紓解車潮；台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻到香山及竹南地區等，已規劃封閉部分橫向路口、優化時制加強綠燈秒數等措施。

公路局也配合高速公路局於3月1日、2日兩天12時至21時封閉西濱交流道北上匝道入口，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

另外，公路局自2月27日（週四）至3月2日（週日）止共計4天，推出228和平紀念日連續假期客運優惠措施，包括民眾搭乘90條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠；此外，凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車可享一段票或基本里程免費優惠，轉乘指定64條幸福巴士免費。

針對前往東部區域的民眾也有提供東部優惠專案，包含持北宜國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠，以及花東地區「在地有腳」租賃優惠，租車優惠及回程最高折抵客運票價200元，以上兩項優惠無法重複抵退。

公路局擬妥公路與客運各項疏運措施及建置228和平紀念日連續假期疏運專區，民眾可至專區查詢相關資訊或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊，及下載「iBus公路客運」App查詢客運及市區公車相關資訊。公路局提醒民眾於返鄉及出遊前可參考易壅塞路段及時段，並預先做好行前規劃及行車安全檢查。

228連假優惠措施。（圖由公路局提供）

銜接國道易壅塞路段。（圖由公路局提供）

全台觀光風景區易壅塞路段。（圖由公路局提供）

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