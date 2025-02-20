竹市自由車場1.15億整修經費打水漂？ 綠營民代轟高虹安、邱臣遠出來面對

新竹市立自由車場1.15億整修經費打水漂？綠營民代轟高虹安、邱臣遠出來面對。（照片取自市議員劉彥伶臉書）

2025/02/20 15:04

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府耗資1億1500萬的自由車場改善工程，今天進行試騎時，發生台北市張姓裁判長在高速摔飛骨折送醫事件，由於自由車場還未驗收，就發生裁判長摔車事件，市議會民進黨團也要求貪污停職中的市長高虹安及人還在新加坡訪問的代理市長邱臣遠出來面對，更要追究相關責任。對此，市府對此意外還未對外說明。

市議員曾資程說，在萬方關注期待下，自由車場在驗啟用階段，就發生台北市張姓裁判長試騎摔倒導致骨折意外，足見工程品質不佳應該是意外事件的主因。自由車場改造工程的經費是前朝市府團隊，應廣大車友、市民的訴求，爭取中央補助的重要建設。

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無奈該筆經費在高虹安上任後，2023年全數保留未執行，為趕上2025年5月世界壯年運動會的自由車賽場地，倉促趕工及省略水土保持地錨工項，投入大筆經費卻沒有達到預期目標，還造成裁判長受傷的遺憾事故。他認為市府應痛定思痛，全面檢討該項工程，是否有偷工減料便宜行事的弊端，在全面改善完成前，不得完成驗收並追究相關人員責任。

市議員劉崇顯也提到，大家最擔心的事情終究還是發生了，由於未進行地錨工程所致的自由車場不平開裂，他早呼籲代理市長邱臣遠應取消出國，立即召開跨局處的檢討會議，並重新檢視自由車場，但邱臣遠依舊故我爽飛新加坡，市府也一直掩耳盜鈴的說已辦多次試騎沒問題，結果今天最重要決定是否能舉辦世壯運的會勘，就發生了試騎人員摔飛受傷送醫，高虹安市府團隊到底在搞什麼？呼籲高與邱出來面對。

市議員楊玲宜也說，1.15億的經費就這樣打水漂，完全沒辦法當練習及比賽場地，整個場地修到比之前的狀況還爛，高虹安團隊的施工品質如此，到底是如何監工？

市議員劉彥伶也說，市府將自由車場最重要的地錨工程拿掉不做，只說有專業委員評估，但如今發生裁判長摔車骨折意外，市府工務處是否應該出來面對，為何花這麼多經費改善的場地仍不平整、且地面龜裂，且出現大雨後積水等問題，進車場樓梯下方目前還未完工就出現一大條裂縫，這麼大的問題存在，市政府難辭其咎。

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