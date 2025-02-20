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    228連假國道高乘載時段、地點、匝道封閉 高公局圖卡一次看

    高乘載管制圖形化標誌。（圖由高公局提供）

    高乘載管制圖形化標誌。（圖由高公局提供）

    2025/02/20 15:02

    〔記者吳亮儀／台北報導〕下週就是228和平紀念日連續假期，交通部高速公路局今天（20日）公布國道高乘載、匝道封閉等多項管制措施，並製作圖卡供用路人參考。

    高公局預估本次連假國5北向交通量集中於連假第2、3天。為分散國5車流，提升高速公路運作效率，國5北向蘇澳至頭城各交流道入口將實施時段性高乘載管制。

    為使民眾快速了解高乘載管制資訊，高公局規劃於相關交流道附近重要路口設置圖形化標誌，以綠底白字標示管制路線及方向，紅底白字標示管制車種及人數，並以白底黑字附牌標示管制日期與時段。匝道入口則維持設置紅底白字的文字型禁制性告示牌，以明確告知管制內容並作為執法依據。

    今年和平紀念日連假國道實施高乘載管制之路段與時段為3月1日及2日（週六、日），每日13時至18時，國5蘇澳至頭城各交流道北向入口。高乘載管制實施時段及路段，乘載3人以上之小型車或符合規定的車輛才可進入國道，請用路人接近管制區時提前搖下車窗，讓警勤人員檢查以加速放行效率。

    高公局也提醒，和平紀念日連續假期，國道以下時段及交流道將實施匝道封閉，請用路人留意提前改道：

    一、2月28日（週五）：

    5～12時，國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口。

    0～12時，國道5號石碇、坪林交流道南向入口。

    二、3月1日（週六）：

    （一）南向部分：

    5～12時，國道1號埔鹽系統交流道南向入口。

    5～12時，國道5號石碇、坪林交流道南向入口

    （二）北向部分：

    12～21時，國道1號埔鹽系統、虎尾交流道北向入口。

    12～21時，國道3號西濱交流道北向入口。

    三、114年3月2日（週日）：

    12～21時，國道1號埔鹽系統、虎尾交流道北向入口。

    12～21時，國道3號西濱交流道北向入口。

    紅底白字文字型禁制性告示牌。（圖由高公局提供）

    紅底白字文字型禁制性告示牌。（圖由高公局提供）

    國道匝道封閉管制改道路線。（圖由高公局提供）

    國道匝道封閉管制改道路線。（圖由高公局提供）

    和平紀念日連續假期國匝道封閉管制懶人包。（圖由高公局提供）

    和平紀念日連續假期國匝道封閉管制懶人包。（圖由高公局提供）

    國道匝道封閉管制改道路線。（圖由高公局提供）

    國道匝道封閉管制改道路線。（圖由高公局提供）

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