有詐？「假金」等風波不斷 澎湖西乞龜遭質疑

澎湖乞龜史演變出黃金龜，今年卻爆發有「假金」事件。（記者劉禹慶攝）

2025/02/20 14:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕名列台灣4大元宵慶典的澎湖西乞龜活動，歷經3～9天不等熱鬧後，都已結束，但落幕之餘，卻留下不少爭議插曲，包括「假金」、「刮刮卡」、「龍蝦」等風波不斷，讓傳統宗教活動蒙上「詐騙」疑雲，讓外界質疑宮廟的公信力，也希望檢調單位出面調查釐清，不要讓澎湖良好治安之地，淪為詐騙之島。

澎湖西乞龜文化傳承百餘年歷史，由最早以食物製作的肪片龜、米包龜，演變至今的金錢龜、美金龜、黃金龜等有價值物品，並有廟宇推出龍蝦、土魠、白腹魚、明蝦、帝王蝦及藍瓜石斑等海鮮，提供民眾擲筊乞求，甚至搭配發行刮刮卡、摸彩券等，以轎車、黃金、電器用品等大獎，吸引市場買氣，看似琳琅滿目，但卻也出現不少爭議。

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首先傳出的是龍蝦採購爭議，原已訂好的契約，因貨源、價格上紛爭，造成廟方與廠家爭議，鬧上澎湖臉書社團，成為熱門話題；再來因買氣不佳，發行刮刮卡的廟宇，臨時變動遊戲規則，原本1000元3張，再加碼致贈2張，對先前消費民眾不公，更引發外界質疑獎項分配有問題，而金首獎得主更是以「保密」為由，僅在臉書張貼公告部分資訊，禁止轉載，引發熱議。

最令外界震驚的是傳出「假金」事件，但因為是加心願規劃物品，究竟那個環節出錯？還需要調查釐清。只是元宵節乞龜及摸彩活動，都是與神明有約，一般民眾與信徒都認為「摃龜」，就當作是給神明的奉獻，幸運中獎則是神明恩澤，不會太在意結果，但若是有心人刻意操作，則自然會有報應。

澎湖今年發行刮刮卡及摸彩券廟宇，遭爆出現破壞遊戲規則事件，影響廟方公信力。（記者劉禹慶攝）

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