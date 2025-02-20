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    台鐵自由座再擴大！西部幹線2/24起增11列次 7天前可訂

    台鐵公司今天（20日）宣布，2月24日起擴大辦理西部幹線自由座班次，共計新增11列次，每列次210張自由座車票，同時提前於乘車前7日（含當日）開放訂購。（資料照）

    台鐵公司今天（20日）宣布，2月24日起擴大辦理西部幹線自由座班次，共計新增11列次，每列次210張自由座車票，同時提前於乘車前7日（含當日）開放訂購。（資料照）

    2025/02/20 15:01

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（20日）宣布，2月24日起擴大辦理西部幹線自由座班次，共計新增11列次，每列次210張自由座車票，同時提前於乘車前7日（含當日）開放訂購。

    台鐵公司表示，這次新增是透過分析西部幹線EMU3000型列車各班次的平均客座利用率、旅客購票習慣及自由座補票情形等數據，作為自由座班次選定基礎。

    自由座車新班次共計11列次，包含108次、110次、111次、117次、127次、131次、132次、145次（海）、146次（海）、148次及160次（海）等，每列次第9車至第11車規畫為自由座車廂，每列次販售210張自由座車票，增加列車運能。

    台鐵公司表示，為同步增進旅客行程規劃便利性，2月24日起，自由座車票將開放於乘車日前7日（含當日）預售，旅客可透過本公司官網及台鐵e訂通APP進行預訂及購票，或於各車站售票窗口及自動售票機付費與取票。

    台鐵公司表示，擴大自由座車次是透過長期試辦結果及大量數據分析，考慮客座利用率、旅客需求及提升服務品質與運能目的，並減少尖峰時段運能不足情形等各因素進行規劃，未來會持續追蹤旅客意見，並依相關需求進行系統調整與優化。

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