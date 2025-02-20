228連假90條客運85折優惠 台中到台北240元

國道客運於228連假推出85折優惠票價。（臺中區監理所提供）

2025/02/20 14:29

〔記者黃旭磊／台中報導〕下週就是228和平紀念日連假，民眾將從28日（週五）休到3月2日（週日），台中區監理所表示，民眾於連假搭乘交通部核定路線90條國道客運路線，即享有平日優惠價或原票價85折優惠票價，豐原客運搭到台北」只要240元，而東台灣台灣好行套票，享北宜來回票四人同行一人免費優惠。

交通部公路局規劃228連假疏運優惠措施，包括國道客運原票價85折優惠及國道客運、台鐵、高鐵使用電子票證轉乘在地客運折扣及免費轉乘幸福巴士，其中，台中客運「台中至新竹」全票優惠價155元、豐原客運「豐原-台北」全票優惠240元，統聯、國光及和欣等國道客運長途路線優惠。

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公路局統計，國道客運全年載客量僅5209萬8千多人次，收入大減超過42%，為增加客源，先於今年蛇年春節推出優惠，連假期間再推優惠，台中區監理所楊聰賢所長說，旅客搭乘高鐵、台鐵或國道客運，轉乘在地客運只要持有效電子票證卡片，均享有一段票（或基本里程）免費優惠。

楊聰賢強調，遊客於28日至3月2日往返東部遊玩，優惠方案二擇一，持東部台灣好行套票或合法民宿證明，享北宜來回票四人同行一人免費，回程總票價再抵退200元。

楊聰賢說，另方案為在地有腳租賃優惠，去程持東部國道客運票向指定租車業者租車優惠，回程持國道客運來回票加租車單，享車票折扣，租汽車可折抵200元車資。

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