侯友宜預告捷運三鶯線今年底完工 新北美術館4月開館

侯友宜出席三峽區行動治理座談會指出，建設都是各局處努力的成果，市府會加緊建設腳步，讓市民能夠安居樂業。（記者陳奕劭攝）

2025/02/20 15:16

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市長侯友宜今天（20日）到鶯歌區、三峽區主持行動治理座談會議，會中聚焦大型公共建設，其中捷運三峽鶯歌線施工進度81.2％，預計今年12月完工，另市府也推出三鶯文創園區廊道，搭配新北市美術館開館、世壯運閉幕式，帶動三鶯地區經濟發展。民代指出，不單是硬體建設，也要做好軟體配套，讓市民真正有感。

侯友宜表示，捷運三鶯線全長14．3公里，總工程經費502億元．共12座車站，規劃今年8月全線測試、12月完工、力拚明年初通車，市府也推出三鶯文創園區廊道，透過新北市美術館4月25號開館、世壯運閉幕典禮，結合鄰近的鶯歌老街和陶瓷博物館，未來可望帶動三鶯地區經濟發展。

請繼續往下閱讀...

侯友宜出席三峽區行動治理座談會指出，三峽河長福橋改建工程預計2026年完工，主橋今年底開放部分通行，長福立體停車場預計今年規劃設計藍圖，提供15格大型車位、196格小型車位，期盼能夠解決假日老街車潮壅塞情形，他說，建設都是各局處努力的成果，市府會加緊建設腳步，讓市民能夠安居樂業。

鶯歌、三峽里長會議中關心鶯歌生命紀念館規劃和國光青年社會住宅二期進度。民政局表示，紀念館預計可容納5萬個櫃位、1萬個牌位，以及1250平方公尺的環保葬區；城鄉局表示，國光社宅預計今年3月完工，將提供921戶，並設立幼兒園庇護工廠以及銀光咖啡廳等設施。

市議員呂家愷表示，隨著新北市美術館、三鶯線完工，這2年是驗收三鶯區成果的重要時刻，要讓在地居民真正有感，不單是硬體建設，軟體配套也同樣重要，建議市府整合文化局、經發局、觀旅局等定期舉辦多元主題活動規劃，充分發揮硬體建設效益，「地方不只需要1、2天的煙火，更需要全年讓地方繁榮」

市議員蘇泓欽說，三峽大柑園、麥仔園地區部分房子有違建、增建的情形，雖然2009年以前的違建是列管不拆，但違建戶被徵收沒有補助，合法戶被徵收的補助也不夠在外買屋、租屋，若市府強制徵收，可能有人沒房住、甚至流落街頭，要請市府開發時特別注意。

新北市長侯友宜今天到三峽區主持行動治理座談會議，一一與里長問候。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜（右4）今天到三峽區主持行動治理座談會議，和立委吳琪銘（左5）合影。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜今天（20日）到三峽區主持行動治理座談會議，立委吳琪銘與副市長劉和然和里長聊天。（記者陳奕劭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法