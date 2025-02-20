用光合菌養文蛤 頭好壯壯、收成增4成

近幾年文蛤養殖暴斃頻傳，雲縣府協請屏東科技大學團隊進駐輔導，透過光合菌改善水質、底土，整體收成提升4成。（記者黃淑莉攝）

2025/02/20 14:43

〔記者黃淑莉／雲林報導〕10多年來國內文蛤暴斃頻傳，雲林縣府協請屏東科技大學獸醫系魚病中心提供口湖文蛤養殖專案輔導，經過3年試驗透過光合菌等益生菌，有助維持水質、底土穩定，讓文蛤「頭好壯壯」降低死亡率，收成較改善前提高近4成。雲林縣長張麗善指出，將把口湖成功案例複製到台西、麥寮等養殖區，增加漁民收益。

有鑑近年來文蛤養殖不明原因暴斃減產，漁民損失慘重，縣府3年前協請屏科大團隊進駐輔導，今（20）日在口湖水產養殖光合菌培養班長許顥襦的示範養殖池辦理成果發表。

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張麗善表示，雲林文蛤養殖面積約3500公頃，年產量3萬2000多噸，高居全國之冠佔約6成，是縣內重要養殖產業，近10多年來面臨極端氣候、高齡化、缺工等問題，有必要透過專業團隊來輔導及協助，針對漁民遇到問題解決，因此協請屏科大團隊進駐即針對氣候、水質、細菌及底土問題協助。

屏科大副教授蔡明安指出，團隊訪視發現，養殖環境管理過量投料、投肥，加上氣候因素像高溫、降雨等因素，造成水質、底土惡化，提供檢測協助、養殖環境改善及光合菌使用，維持水質穩定、底土改善，發現改善前後平均收成提升約4成。

陳顥襦說，以前飼料及肥水投料太多，造成底土老化，還有天氣不穩定池水惡化，透過光合菌生態養殖，底土改善很多，而且文蛤頭好壯壯，死亡率降低，且光合菌成本底，負擔低還可優化養殖環境。

縣府農業處長魏勝德指出，文蛤養殖過程有很多風險，透過專業團隊協助找出最佳模式，口湖成功經驗將複製到台西、麥寮等養殖區域，並開設青農專班，透過共學方式來推廣。

近幾年文蛤養殖暴斃頻傳，雲縣府協請屏東科技大學團隊進駐輔導，透過光合菌改善水質、底土，整體收成提升4成，雲林縣長張麗善（右2）前往驗收輔導成果，她說，會把口湖成功經驗複製到台西、麥寮等養殖區。（記者黃淑莉攝）

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