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    台東台23線泰源隧道貫通 最快年底通車

    台東縣東河鄉泰源隧道新建工程近日貫通，可望年底通車。（記者黃明堂攝）

    台東縣東河鄉泰源隧道新建工程近日貫通，可望年底通車。（記者黃明堂攝）

    2025/02/20 14:42

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣東河鄉泰源村重要聯外道路台23線逢豪雨即落石崩塌，尤以39.8公里處最為頻繁，交通部公路局採新闢隧道解決長期問題，前年9月動工，興建長345公尺的泰源隧道，近日貫通，公路局預計明年3月完工，但今年底可望先通車。

    台23線為東河鄉泰源地區重要對外聯絡道路，39.8公里處為地質敏感地帶，邊坡多次在豪大雨造成崩塌、道路阻斷，影響行車安全，公路局曾進行邊坡加固工程，但仍禁不起天災考驗，成為當地居民一大隱憂。後來，公路局決定定施做345公尺隧道工程，經與地方溝通說明後，編列總經費4.93億元施工。

    公路局台東工務段長周建勳指出，該隧道為堅硬的岩塊區，增加挖掘的難度，工程團隊一一克服，全長345公尺終於在今年元宵節當天完成貫通，後續將進行包括隧道機電、照明、消防、號誌及道路鋪設等設置工作。

    東河鄉代表會主席鄭志昌說，泰源盆地內有3個村莊，還有逾千人的泰源監獄，更是台東晚崙西亞、臍橙、文旦柚等水果的重要產地，經常因豪大雨、颱風道路中斷，大家都很期待有一條安全的路，經地方鄉親不斷反應爭取，終於爭取到了開闢泰源隧道，一勞永逸，今年年底通車，可解決泰源村莊數10年來的行車問題。

    當地居民說，數十年來只要下大雨，走這路就心驚膽跳，因為小則落下碎石，大則整個岩盤或巨石崩落，地震來時也一樣，大家通過時都很怕，但有時為了生計卻又不得不冒險，隧道通車後，心中大石頭就可以放心了。

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