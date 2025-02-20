南方淨零倡議行動論壇 陳其邁：高雄碳排放量佔全國1/5、減碳潛力也最大

陳其邁（前排中）參加「南方淨零倡議行動論壇X淨零解決方案展覽」。（記者葛祐豪攝）

2025/02/20 14:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市環保局今（20日）於淨零學院舉辦「南方淨零倡議行動論壇X淨零解決方案展覽」，市長陳其邁致詞時強調，高雄市碳排放量佔全國1/5，若能協助產業轉型，減碳潛力也是最大；他也預告高雄今年將主辦「城市氣候峰會論壇CityCOP2」、「第五屆台灣氣候行動博覽會Taiwan COP5」。

包括陳其邁、立委賴瑞隆、日月光執行長汪渡村、中鋼、中油、永豐餘等產官學代表，今天齊聚一堂，透過「國際趨勢、綠色金融、多元綠能、循環經濟、新興淨零科技」等五大倡議，展現高雄近年攜手產業淨零轉型的成果。

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陳其邁致詞說，高雄市作為工業重鎮，2023年城市碳排放量4952萬噸，占全國1/5，雖然負擔沉重，但若能協助產業轉型，減碳潛力也最大。近年市府推動「淨零城市發展自治條例」、「碳預算」等法制工作，也陸續成立「高雄金融科技創新園區」、「淨零學院」，完善淨零人才基礎；產業部分則透過「產業淨零大聯盟」，推動製程、循環經濟、碳捕捉再利用等措施，2023年已較基準年減量25％、減碳超過1662萬噸。

陳其邁強調，高雄是工業城市，過往雜誌評比環境力排名均位於六都最末，在近年努力下，已連續兩年獲得第一，在國際COP會議淨零趨勢帶動下，將與產業持續努力，攜手邁向2050淨零。

此次活動將舉辦4場論壇，今天上午第一場，以「接軌國際氣候公約COP29」為主題，邀請行政院能源及減碳辦公室執行長林子倫，就氣候公約議題說明，也邀請國際著名氣候經濟學者Axel Michaelowa，針對全球碳市場規則、台灣因應對策等提出國際觀點。

陳其邁隨後並參觀日月光的廢塑料循環技術、永豐餘碳管理平台、台電混氫發電示範計畫、李長榮製程廢水回收技術、中油加氫示範站等12家企業減碳技術。

據了解，陳其邁以身作則，已取得ISO14067等四張證照，涵蓋碳盤查到永續金融領域，他表示，今年高雄將加速推動氣候行動，3月舉辦「城市氣候峰會論壇CityCOP2」、5月跟ICLEI合作「氣候中和及智慧城市實踐社群計畫」、及10月舉辦「第五屆台灣氣候行動博覽會Taiwan COP5」。

陳其邁參觀日月光的廢塑料循環技術，手上拿著環保再利用的厚塑膠袋。（記者葛祐豪攝）

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